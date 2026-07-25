El Diente López debutó en Platense tras su salida de Nacional, y fue clave para el empate agónico de su nuevo club ante Unión

Nicolás Diente López debutó este viernes por la noche con Platense , club al que llegó luego de rescindir su contrato con Nacional , y fue clave en el empate agónico 2-2 del Calamar ante Unión de Santa Fe por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina .

El equipo de Vicente López comenzó ganando el partido a los 23 minutos gracias a un gol en contra de Tomás Fagioli , que desvió hacia su propio arco un centro enviado por Guido Mainero , extremo que es buscado por Nacional .

A los 64 minutos el entrenador Walter Zunino mandó a la cancha al Diente para su debut en el Calamar, que poco después se llevó dos golpazos: a los 72 minutos Juan Pablo Ludueña puso de cabeza el empate, y a los 79 Cristian Tarragona lo dio vuelta para el Tatengue de penal.

Tan solo ocho minutos después Platense encontró el empate , en una jugada en la que López estuvo involucrado. El uruguayo recibió una pelota alta en el centro del área , controló y se sacó a un defensor, pero otro rival le punteó la pelota . Allí apareció Bautista Merlini , que de volea puso el 2-2 , convalidado por el VAR luego de que se analizara la posición del ex Nacional.

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No fue la única participación importante del Diente, que tuvo un partido muy activo desde su ingreso. A los 90 tuvo en sus pies el gol de la victoria, pero le erró a la pelota. Dos minutos después, envió un centro desde el costado izquierdo que un compañero cabeceó para obligar a una gran atajada de Matías Mansilla. Además, realizó un total de cuatro remates (uno de ellos al arco) en sus casi 30 minutos en cancha.

En el Calamar también jugó desde el arranque el uruguayo Martín Barrios, que está en ese club desde principios de 2026 cedido por Racing de Avellaneda. El centrocampista disputó 80 minutos antes de ser sustituido.