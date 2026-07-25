Tigre vs Nacional por la Copa Sudamericana: costo de las entradas para los hinchas tricolores, cómo obtenerlas y todos los detalles del operativo de seguridad

Tigre y Nacional se enfrentarán este martes desde las 19:00 por la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana , en el Estadio José Dellagiovanna de Buenos Aires, Argentina.

La contundente victoria 3-0 de Tigre en la ida , disputada en el Gran Parque Central, dejó al Bolso con pocas chances de pasar a la siguiente fase , en la que el ganador de la serie se enfrentará a Montevideo City Torque . De todas formas, y aunque reconoció la dificultad del objetivo, el entrenador Jorge Bava aseguró en conferencia de prensa que buscarán dar vuelta la serie.

Este sábado Nacional informó cómo será el operativo de seguridad para los hinchas del club que viajen a Buenos Aires para el encuentro. Se trata de uno de los aspectos que generó más preocupación en las últimas horas debido a los ataques que sufrieron los hinchas de Tigre en su viaje de regreso del Parque Central , que incluso llevó a que se planteara la posibilidad de que el partido del próximo martes se jugara sin público visitante.

Según indicó el Tricolor en un comunicado publicado en su página web, el punto de encuentro de los hinchas uruguayos fue fijado en el Canil del Paseo Costero, ubicado en las calles General José de San Martín y Raúl Ricardo Alfonsín, en la localidad de Vicente López.

El Diente López debutó en Platense tras su salida de Nacional, y fue clave para el empate agónico de su nuevo club ante Unión

Sebastián Eguren y Jorge Bava pusieron la cara en el "complejo" momento de Nacional y señalaron que se sienten con fuerza, respaldo y en el camino correcto para ser bicampeones

"Se solicita a quienes concurran al punto de encuentro que permanezcan atentos a las indicaciones de las autoridades y del personal encargado del operativo de seguridad", expresó la institución, que aclaró que "el horario de salida desde el punto de encuentro rumbo al estadio se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales del club".

"Desde ya, agradecemos la colaboración y el buen comportamiento de toda la parcialidad Nacionalófila", agregó el Bolso.

El ingreso de los hinchas visitantes al Estadio José Dellagiovanna será en el cruce de las calles Guido Spano y Moreno, llegando hasta allí desde la avenida Libertador. Nacional recordó a sus parciales que deberán pasar por dos bretes de seguridad y un control de acceso en la puerta del estadio.

Foto: Nacional

¿Cuánto cuestan las entradas para los hinchas de Nacional y cómo se obtienen?

Tigre informó en su página web que este sábado comenzó la venta de entradas para los hinchas de Nacional que quieran concurrir al encuentro del martes, con unas 2.500 localidades disponibles.

El Matador de Victoria indicó que las entradas para los parciales bolsos tienen un costo de 76.000 pesos argentinos, lo que equivale a alrededor de 2.000 pesos uruguayos o unos US$ 50.

Para obtener los tickets, los hinchas se deben registrar en el Portal de Socios de Tigre y elegir la opción de evento "Parcialidad Visitante" para efectuar la compra.

El portal pide el número de cédula, un mail y una contraseña para registrarse. En una segunda instancia solicita nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil, antes de permitir el ingreso al sitio web. Solo se puede acceder a una entrada por trámite.