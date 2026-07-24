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Luego de su buen momento en Cruz Azul y de que Nacional lo dejó libre tras liquidar la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, Christian Ebere es pretendido por un grande de Brasil

El delantero nigeriano vive un presente excelente en el fútbol de México

24 de julio de 2026 17:36 hs
Christian Ebere celebra uno de sus goles para Cruz Azul

Christian Ebere celebra uno de sus goles para Cruz Azul

El notable rendimiento de Christian Ebere en la Liga MX de México encendió los radares internacionales. Tras una sobresaliente campaña defensora del ataque de Cruz Azul, el delantero nigeriano, que llegó luego de que Nacional lo dejara libre tras hacer el gol decisivo ante Peñarol para ganar la Liga AUF Uruguaya del año pasado, se transformó en el objetivo principal de Vasco da Gama de Brasil, uno de los grandes de ese país.

Sin embargo, la cúpula directiva de La Máquina Cementera, como se conoce al club mexicano, fijó una postura contundente para desprenderse de su goleador: solo aceptará ofertas que alcancen o superen los US$ 5 millones.

El interés desde el fútbol brasileño por el delantero africano es real, pero las pretensiones iniciales del conjunto carioca chocaron con la firmeza del equipo mexicano.

El futuro de Christian Ebere

Tras haber invertido cerca de US$ 2 millones para adquirir a Christian Ebere del fútbol uruguayo -su ficha pertenecía a Plaza Colonia-, Cruz Azul busca cotizar al futbolista en más del doble de su valor original.

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El rendimiento del delantero nigeriano justifica esta tasación, sumando cinco anotaciones y una asistencia en 16 compromisos entre el torneo local y la Concacaf Champions Cup, destacando su aporte goleador decisivo en la fase final del Torneo Clausura.

Mientras se resuelven las tratativas contractuales, el jugador continúa trabajando a la par del plantel. De hecho, tras solucionar trámites migratorios y obtener el visado correspondiente, el futbolista quedó habilitado para integrar la nómina que viajará a Estados Unidos a disputar el trofeo Campeón de Campeones frente a Toluca.

Christian Ebere debutó con Cruz Azul de México

Christian Ebere debutó con Cruz Azul de México

De concretarse la transferencia posterior a este compromiso, el nigeriano se marcharía habiendo dejado un paso exitoso por el club.

Una hipotética venta no solo representaría un negocio redondo en lo económico para Cruz Azul, sino que también liberaría una plaza de jugador no formado en México.

Esto le otorgaría a la dirigencia margen de maniobra hasta el 11 de setiembre para salir al mercado internacional en busca de un refuerzo de peso para la Leagues Cup.

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