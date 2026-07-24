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LeBron James mueve las fichas en la NBA y abre las puertas para su retiro: "Última decisión"

A través de un mensaje compartido en redes social, el máximo anotador de la historia de la liga dejó entrever que el acuerdo con la franquicia de Filadelfia podría ser el último antes de su retiro del básquet profesional.

24 de julio de 2026 17:08 hs
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LeBron James sorprendió al mundo de la NBA al anunciar este viernes que jugará para los Philadelphia 76ers en la próxima temporada.

A través de un mensaje compartido en redes social, el máximo anotador de la historia de la liga calificó su arribo como la "última decisión", dejando entrever que el acuerdo con la franquicia de Filadelfia podría ser el último antes de su retiro del básquetbol profesional.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los 76s de Filadelfia en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez”, confesó James.

A los 41 años, el cuatro veces campeón de la NBA dejó atrás su etapa en Los Angeles Lakers y firmó un contrato por dos temporadas con los 76ers.

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En el anuncio, James explicó que "evaluó seriamente" retirarse, pero que todavía mantiene el deseo de competir por otro título.

¿Qué dijo LeBron James sobre su arribo a los Philadelphia 76ers?

James aseguró que su decisión no estuvo motivada por cuestiones económicas, sino por la posibilidad de competir al máximo nivel. Según informó la agencia Associated Press (AP), el contrato con Philadelphia 76ers es por dos años y 8 millones de dólares, una cifra muy inferior a los acuerdos millonarios que firmó a lo largo de su carrera.

En su mensaje de despedida de los Lakers, agradeció a las franquicias en las que jugó (Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers) y expresó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa junto a los aficionados de Philadelphia. También sostuvo que aún siente la pasión por competir y que quiere "ayudar" a los 76ers a volver a luchar por el campeonato.

La llegada de LeBron James convierte a Philadelphia en uno de los equipos que concentrarán la atención de la próxima temporada. El plantel cuenta con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, una base con la que la franquicia intentará poner fin a una sequía de títulos que se extiende desde 1983.

Con su incorporación, James afrontará la 24ª temporada de una carrera en la que conquistó cuatro campeonatos de la NBA, fue elegido 22 veces para el All-Star Game y se consolidó como el máximo anotador histórico de la liga.

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