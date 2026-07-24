La autocrítica de Jorge Bava y Sebastián Eguren tras la dura derrota de Nacional contra Tigre: "Hay que ser humilde y aceptar las críticas"

El entrenador Jorge Bava y el manager Sebastián Eguren hablaron en conferencia de prensa este viernes por la mañana, luego de la dura derrota 3-0 de Nacional contra Tigre por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y reconocieron su responsabilidad en el difícil momento que vive el club, aunque remarcaron la confianza que tienen en el trabajo realizado.

"Un poco dolidos por lo que fue el partido del otro día, pero con rebeldía para salir de esta situación , eso noté al otro día en el entrenamiento. Somos todos conscientes del momento que estamos viviendo, lo asumimos, pero con la tesitura de salir adelante, eso es lo que tiene que haber", comenzó explicando Jorge Bava.

"Sigo teniendo la misma confianza de la vez que fui a buscar a Jorge a su casa" , dijo por su parte en su primera participación Eguren, que de todas formas reconoció que es "indudable" que los resultados no se han dado y que la derrota ante Tigre "fue un golpe importante". "Solemos creer que hay una razón única, en el fútbol hay muchas aristas y estamos trabajando para acercarnos a ganar. Lo que me deja tranquilo es el día a día, el equipo trabaja , no se están dando los resultados. Es obvio que cuando no se dan los resultados se genera desconfianza ", le agregó el DT.

Consultado sobre qué análisis hace del partido ante Tigre, Bava contestó: " Hubieron muchos factores. Un gol al minuto te cambia muchísimo, no es excusa porque es una posibilidad , quizás es nuestra responsabilidad porque no pudimos sortearla. Nos golpeó mucho el gol y la expulsión . Pegó en un momento clave porque entrás a la cancha con un plan y cambia. Tenemos que trabajar para que cuando ocurra nos agarre bien preparado".

En ese sentido, indicó que estaba "previsto" cambiar a Bruno Zuculini en el segundo tiempo, antes de su expulsión, y marcó que no lo hizo en el entretiempo porque debió realizar "tres cambios, dos obligados", y con cuatro variantes antes de la segunda mitad se iba a quedar con pocas opciones.

Los dos integrantes de Nacional fueron consultados sobre qué autocrítica hacen en este momento del club. "Uno siempre espera que las cosas resulten, tuvimos un semestre que no se compara con otros y que fue muy malo. La responsabilidad es máxima y por eso estamos sentados acá. Hoy es fácil que uno pueda pensar que todo lo que hizo está mal, yo estoy convencido que lo que hicimos va a dar resultados a futuro. Yo estoy convencido, elijo el mismo cuerpo técnico y los mismos jugadores", fue la respuesta de Eguren.

"Sabemos que vamos en buen camino en cuanto al trabajo, soy el primer responsable de que los resultados no se han dado. Que trabajamos, nos dedicamos, estamos todo el día acá, no tengas la menor duda. Es lógico que cuando no se dan los resultados y se da una mejora no se ve. Hoy día hay que ser humilde, aceptar las críticas, callarse la boca. Lo que no hay que hacer es hacerse un harakiri y tocar todos los botones", contestó Bava.

Según el DT, los jugadores están "afines a la idea" que les plantea, pero "la parte anímica juega su rol, porque cuando no te salen las cosas te apurás, se equivocan los caminos". "La ansiedad de la gente que es lógica hace que tomes decisiones equivocadas. En los momentos de fluidez es fácil tomar una decisión correcta. Estamos trabajando en lo táctico, lo técnico y lo físico".

A Eguren le preguntaron si tenía fuerzas para seguir en el cargo, y contestó: "Las fuerzas las he sentido siempre, tengo una manera de ver la vida que ante cualquier situación buena o mala, en este club vivimos la peor, no podés bajar los brazos. Si hubiéramos perdido la serie no estaría acá sentado". Luego afirmó que "estar en Nacional es buscar resultados constantemente y cualquier resultado te puede dejar al otro día afuera".

Por otra parte, Bava remarcó que no se ha tocado el tema de su continuidad, y que igualmente no le teme a una posible salida. "Sino hubiese elegido otra profesión, estoy convencido de estar acá. Si le vas a temer a quedarte sin trabajo dedicate a otra cosa, no a ser entrenador. Los resultados no se han dado pero uno tiene que trabajar y dar lo mejor".

Consultado sobre qué estrategia debe aplicar Nacional para salir a buscar dar vuelta la serie ante Tigre, Bava afirmó que deben salir "convencidos" de que deben "ganar" y "salir a buscar el uno a cero" para luego "empezar otro partido y buscar otro gol".

Repasá el minuto a minuto de la conferencia:

Eguren y la AUF, en la última pregunta de la conferencia Eguren: "Nunca hablé con nadie, es absolutamente incómodo porque hay gente trabajando".

Coates, la estrategia para la vuelta con Tigre y los días de descanso Bava: "Sebastián se confirmó el desgarro, va a estar un tiempo inactivo. Vamos a ir convencidos de que tenemos que ganar, no que tenemos que ganar por cuatro goles, salir a buscar el 1-0, empieza otro partido y buscar otro gol. Tenemos que salir a hacer un buen partido, ser sólidos, buscar el primer gol y desde ahí buscarlo. Somos todos autocríticos, sabemos lo que no estamos dando y lo que podemos dar, y desde ahí salir a buscar. Los días vinieron bien después de un cimbronazo como este".

¿Sentís el respaldo? Bava: "Sí. No se ha tocado el tema. No le temo a eso, sino hubiese elegido otra profesión, estoy convencido de estar acá. Si le vas a temer a quedarte sin trabajo dedicate a otra cosa, no a ser entrenador. Los resultados no se han dado pero uno tiene que trabajar y dar lo mejor".

¿Estás convencido del plantel que tenés y las decisiones que tomaste? Bava: "Sí a todo".

¿Cómo siente Bava que su cargo esté en tela de juicio? Eguren: "Es una situación compleja para todos, estar en Nacional es buscar resultados constantemente y cualquier resultado te puede dejar al otro día afuera. Si esa de Ebere no entraba yo estaba afuera. Me fui tres veces y volví tres veces, es normal, es la exigencia del club más grande del país. Nosotros hablamos con Ricardo y Flavio todos los días, tenemos una buena relación más allá de lo personal, laboral".

La situación de Obregón y Olivera Eguren: "Los nombres no salieron de nosotros, salieron del ámbito privado". Bava: "Estamos trabajando la interna para conformar el mejor plantel posible. Yo no me ato al esquema, me ato a los momentos de los jugadores. Lo de los nombres queda en la interna. Nunca va a venir un jugador que yo no esté de acuerdo, ni va a venir un jugador que el club no pueda costear. Siempre las tres patas estamos de acuerdo".

¿Eguren está con fuerzas para seguir? Eguren: "Sin fuerzas no, las fuerzas las he sentido siempre, tengo una manera de ver la vida que ante cualquier situación buena o mala, en este club vivimos la peor, no podés bajar los brazos. Si hubiéramos perdido la serie no estaría acá sentado. Entiendo que en una mala situación hay que estar más. Se necesita como lo mínimo indispensable estar no cuando salís campeón, cuando las cosas salen mal. Sigo teniendo la confianza en este plantel y en este cuerpo técnico. No voy a ser necio, pero estamos convencidos del camino que estamos recorriendo".

El análisis de las altas necesarias Eguren: "Estábamos recibiendo muchos goles, y la cantidad de expulsiones no es normal. Lo puntual era buscar en la fase defensiva. Ese diagnóstico lo pasamos a la directiva, con el perfil de jugadores que íbamos a buscar. Coincidimos absolutamente todos en los jugadores que íbamos a buscar. En este periodo de pases fuimos a buscar el perfil de futbolistas con nombre y apellido, y tenemos la tranquilidad de que trajimos las primeras opciones".

¿Qué argumentos le dio Eguren a la directiva para respaldar a Bava, y cómo se trabaja el factor anímico? Eguren: "Tuvimos una charla con Flavio y Ricardo el domingo antes del partido y no hablamos de la continuidad del entrenador. Tengo la convicción de que fuimos a buscar el entrenador que necesitábamos. Los responsables del área deportiva somos nosotros, no estoy esquivando ninguna bala. Cuando uno realiza todo esto hay que tener el temple de sostenerlo". Bava: "No me imaginé esta situación. Hay que hacerse responsable. Esto termina cuando termina, en lo personal tengo la tranquilidad de haber vivido momentos como este, como jugador y como entrenador, y transmitir la tranquilidad al plantel de poder salir de esa situación".

Las incorporaciones Eguren: "Seguimos trabajando con Flavio, con Jorge y con Martín. De mí no va a salir ningún nombre. Hoy los futbolistas que tenemos son los que están entrenando en Los Céspedes, y a veces esperar por incorporaciones hace que se hagan mal las cosas. La responsabilidad es nuestra para dar vuelta la situación".

¿Qué pasa con el equipo? Bava: "Ellos están afines a la idea. Después hay rivales, la parte anímica juega su rol, porque cuando no te salen las cosas te apurás, se equivocan los caminos. Es parte de esto, lo anímico juega un rol importante en esto. La ansiedad de la gente que es lógica hace que tomes decisiones equivocadas. En los momentos de fluidez es fácil tomar una decisión correcta. Estamos trabajando en lo táctico, lo técnico y lo físico. Ellos están afines a la idea y trabajando para salir de esta situación"

¿Cuál es la autocrítica? Eguren: "Yo no hablé de que estuviéramos haciendo las cosas mal, yo relaté cómo hacemos las cosas. Hicimos un diagnóstico de las cosas que teníamos que cambiar de acá para adelante. Uno siempre espera que las cosas resulten, tuvimos un semestre que no se compara con otros y que fue muy malo. La responsabilidad es máxima y por eso estamos sentados acá. Hoy es fácil que uno pueda pensar que todo lo que hizo está mal, yo estoy convencido que lo que hicimos va a dar resultados a futuro. Yo estoy convencido, elijo el mismo cuerpo técnico y los mismos jugadores. Se están preparando para traernos una clasificación, pero no soy hipócrita para decir que vamos a traer la clasificación, es extremadamente difícil, lo tenemos claro, Bava: "Sabemos que vamos en buen camino en cuanto al trabajo, soy el primer responsable de que los resultados no se han dado. Que trabajamos, nos dedicamos, estamos todo el día acá, no tengas la menor duda. Es lógico que cuando no se dan los resultados y se da una mejora no se ve. Hoy día hay que ser humilde, aceptar las críticas, callarse la boca. Lo que no hay que hacer es hacerse un harakiri y tocar todos los botones".

¿Qué análisis hace Bava de la derrota ante Tigre y por qué dejó a Zuculini? Bava: "Hubieron muchos factores. Un gol al minuto te cambia muchísimo, no es excusa porque es una posibilidad, quizás es nuestra responsabilidad porque no pudimos sortearla. Nos golpeó mucho el gol y la expulsión. Pegó en un momento clave porque entrás a la cancha con un plan y cambia. Tenemos que trabajar para que cuando ocurra nos agarre bien preparado" "No me dio, hicimos tres cambios, dos obligados, y hacer cuatro cambios me iba a quedar sin cambios para el resto del partido. Estaba previsto, no iba a prever la expulsión, decidí dejarlo unos minutos más".

¿Jorge Bava es el entrenador que tiene que seguir en Nacional? Eguren: "Sigo teniendo la misma confianza de la vez que fui a buscar a Jorge a su casa. Sigo teniendo el convencimiento de las decisiones que fuimos tomando este año, de las coincidencias que tuve en el club de los pasos que íbamos a dar. Es indudable que los resultados no se nos dieron y que el martes fue un golpe importante. Estamos con el convencimiento de que las cosas van a mejorar, y que en el objetivo de salir bicampeones uruguayos estamos en camino". Bava: "Solemos creer que hay una razón única, en el fútbol hay muchas aristas, estamos trabajando para acercarnos a ganar. Lo que me deja tranquilo es el día a día, el equipo trabaja, no se están dando los resultados. Es obvio que cuando no se dan los resultados se genera desconfianza".

¿Cómo han visto al plantel desde la derrota del martes? Bava: "Un poco dolidos por lo que fue el partido del otro día, pero con rebeldía para salir de esta situación, eso noté al otro día en el entrenamiento. Somos todos conscientes del momento que estamos viviendo, lo asumimos, pero con la tesitura de salir adelante, eso es lo que tiene que haber".

Comienza la conferencia de prensa de Jorge Bava y Sebastián Eguren

Los números de Jorge Bava como DT de Nacional Hasta el momento Jorge Bava lleva 21 partidos como DT de Nacional, con nueve victorias, tres empates y nueve derrotas. Obtuvo 30 de los 63 puntos que disputó, lo que da un porcentaje del 47,6%. Con el entrenador al mando, el Tricolor anotó 31 goles y recibió 32.

Una situación preocupante Con sus últimas caídas ante Wanderers, el pasado viernes por el Torneo Intermedio, y frente Tigre, por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana este martes, los tricolores suman cinco derrotas en su casa en lo que va de este año, entre las que también figura la del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura. Esta marca empata la misma cantidad de derrotas que Nacional sufrió entre el 2024 y el 2025 en su casa. Para conocer más de esta estadística podés leer esta nota.