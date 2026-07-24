Vivienda hizo relevamiento de 200 hogares afectados tras el temporal en Salto: 30 de ellos requieren atención urgente

El Ministerio de Vivienda hizo un relevamiento de 200 hogares afectados por el temporal en Salto y detectó que había más de 30 que requieren atención urgente en la capital. Además se registró otras 30 casas dañadas en localidades del interior del departamento.

Este jueves ya iniciaron los reacondicionamientos a las casas con daños más severos.

Poco después de las 03:00 del sábado, el viento alcanzó los 129,5 kilómetros por hora en este departamento. El fenómeno destrozó cosechas y algunas instalaciones productivas en la zona. También contó con lluvias y dejó a una mujer fallecida , quien iba en moto y chocó contra unas chapas.

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Del operativo participan 12 duplas integradas por un arquitecto y un trabajador social , distribuidas en distintos puntos del departamento. Además de un equipo de Mevir que relevo las localidades rurales.

A su vez, el ministerio clasifica los casos según su nivel de gravedad.

Verde : viviendas habitables o con soluciones ya encaminadas.

: viviendas habitables o con soluciones ya encaminadas. Amarillo : viviendas con dificultades parciales de habitabilidad.

: viviendas con dificultades parciales de habitabilidad. Rojo: viviendas inhabitables que requieren una respuesta inmediata.

En paralelo, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) ya distribuyó cerca de 1.900 chapas entre las familias afectadas y prevé culminar esa tarea el sábado al mediodía.

Los equipos del ministerio permanecerán en territorio durante los próximos días para completar el relevamiento y avanzar en la implementación de las respuestas necesarias para las familias afectadas.

Por otra parte, el Ministerio de de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció medidas de apoyo para los productores. Entre ellas, apoyos económicos no retornables para la recuperación de sistemas productivos, fondos para afrontar reparaciones e insumos, líneas de financiamiento en coordinación con el Banco República (BROU) y República Microfinanzas y una convocatoria específica para la restauración de cultivos.