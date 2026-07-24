Robert Silva pidió a Yamandú Orsi crear un Comando de Seguridad Integral para combatir crimen organizado

El senador del Partido Colorado Robert Silva envió una carta al presidente Yamandú Orsi en la que le solicita que asuma "personalmente" el liderazgo de la política de seguridad pública y propone la creación de un Comando de Seguridad Integral para coordinar la respuesta del Estado frente al crimen organizado.

En el documento, fechado el 22 de julio, el legislador sostiene que el aumento de los homicidios y el avance de la violencia criminal representan una " señal de alarma " que el país " no puede relativizar ni acostumbrarse a aceptar ". A su juicio, el problema trasciende las estadísticas y pone en cuestión la capacidad del Estado para garantizar la convivencia y preservar el Estado de Derecho.

Silva afirma además que el impacto de la inseguridad ya se refleja en la vida cotidiana de la población. En ese sentido, menciona que hay familias que dejan de salir a determinadas horas, estudiantes que evitan transitar por algunos barrios y comerciantes que destinan cada vez más recursos a protegerse. " Cuando eso ocurre, los ciudadanos que respetan la ley comienzan a retroceder y los espacios que abandonan pasan a ser ocupados por quienes actúan al margen de ella ", señala la carta.

"Rumbo a un Estado fallido": blancos cuestionaron al gobierno tras el asesinato de un niño de 12 años en Parque Rodó

"Se ve que se apuró": investigan la muerte de un hombre durante un forcejeo con la Policía en Paso de los Toros

Como respuesta a esa situación, el senador plantea retomar una propuesta que había presentado durante la campaña de las elecciones internas de 2024: la creación de un Comando de Seguridad Integral encabezado por el presidente de la República.

Según explica, ese ámbito debería reunir de forma permanente al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Migración, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros organismos vinculados a la seguridad.

Silva aclara que la iniciativa no apunta a crear una nueva estructura burocrática, sino a establecer un ámbito permanente de conducción, coordinación, intercambio de inteligencia, definición de prioridades nacionales y seguimiento de resultados.

"El país espera señales claras"

En la carta, el senador sostiene que Uruguay necesita una política de seguridad con objetivos claros, metas medibles y una visión de largo plazo para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado, recuperar territorios donde el Estado ha perdido presencia y fortalecer la inteligencia criminal.

También argumenta que las organizaciones criminales operan como redes que no respetan competencias administrativas ni fronteras institucionales, por lo que entiende que la respuesta estatal debe estar basada en la coordinación entre organismos y en el uso compartido de la información.

En el cierre del documento, Silva afirma que "el país espera señales claras" y sostiene que el desafío exige colocar la seguridad pública "en el nivel más alto de conducción del Estado". Con ese argumento, solicita al presidente que considere la propuesta "con espíritu republicano" y como una iniciativa destinada a recuperar la tranquilidad, la confianza y la libertad de los ciudadanos.