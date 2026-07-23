En pie de guerra: BYD vuelve bajar los precios de sus autos eléctricos tras la llegada de Tesla y en la antesala del Imesi

La reacción no iba a tardar en llegar. El 1° de julio el gobierno anunció que aplicará Imesi a los autos eléctricos a partir de US$ 19.000 de valor de importación (precio CIF). El 17 del mismo mes Tesla hacía su presentación en Uruguay a toda pompa y confirmando los valores que habían impactado a todos, la marca de Elon Musk llegaba a Uruguay con un precio base de US$ 32.990.

Con la innovación en su ADN, la marca china se llamó a silenció pero actuó y en la trinchera diseño una estrategia en coordinación con su representante local, Sadar, para contraatacar con algunos de sus buques insignias a precios más bajos y, sobre todo, con modelos de sus segmentos más altos a precios que compiten directamente con los de Tesla.

La firma de Elon Musk desembarcó en Uruguay con varias versiones de su Model 3 desde US$ 32.990 a US$ 49.990 y del Model Y desde US$ 36.490 a los US$ 41.490.

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En su contraataque, BYD, actualmente la marca líder del segmento eléctrico en el país, anunció rebajas de hasta US$ 5.000 en algunos de sus modelos más premium que disputarán esa porción del mercado con Tesla.

En tanto, en la línea Seagull, que contempla a sus modelos de entrada, BYD hizo ajustes de US$ 1.000. Sus otros modelos no presentaron modificaciones hasta el momento.

La primera contienda

No es la primera vez que BYD realiza una estrategia agresiva de rebaja de precios en Uruguay. La anterior fue hace exactamente un año cuando la marca propició una caída de precios sin precedentes para el mercado con rebajas de US$ 3.000 y US$ 2.000, respectivamente, en sus caballitos de batalla (Yuan Pro y Seagull). Esto rápidamente derramó en que otras marcas tuvieran que ajustarse para competir. Y, en definitiva, ganó el consumidor.

La política pública a favor de la electromovilidad y la adopción de los compradores hizo que la presencia de los autos eléctricos pasara de ser 3% a casi 20% en menos de tres años. Así, Uruguay se convirtió en un campo de batalla ideal para los grandes jugadores de la electromovilidad que antes daban la misma pelea en el mercado chino y ahora la dan también en Latinoamérica.

Los números de Tesla

En las últimas horas un informe de Tesla a sus inversores revela que las ganancias de la marca cayeron a pesar de la fuerte suba en las ventas de vehículos en el último trimestre. A principios de julio mes la empresa anunció que sus ventas crecieron 25% en el segundo trimestre con respecto al año anterior.

La empresa justificó estos resultados por un incremento de los proyectos de investigación y desarrollo y también por una reducción del precio medio de venta de sus automóviles.

La compañía del billonario Elon Musk reportó un ingreso neto de US$ 1.110 millones -32 centavos por acción- en el segundo trimestre del 2026. Un año atrás las ganancia habían sido de US$ 1.170 millones -33 centavos por acción-.

En Uruguay, la firma vendió 200 automóviles en las primeras 24 horas.