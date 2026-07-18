El plan de Tesla para Uruguay según su country manager: financiamiento, infraestructura de carga y una estrategia que va más allá de vender autos

En las últimas horas, Tesla desembarcó oficialmente en Uruguay con el lanzamiento de los modelos Model 3 y Model Y , cuyos precios parten desde US$ 32.990, marcando uno de los ingresos más comentados del año en el mercado empresarial. Detrás de esa apuesta está el ingeniero uruguayo Andrés Folle, quien a sus 28 años regresa al país para liderar la operación local de la automotriz tras cuatro años trabajando para la compañía en Alemania. En diálogo con Café & Negocios, el country manager asegura que el proyecto reune dos de sus mayores pasiones: Uruguay y la empresa fundada por Elon Musk.

El lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para la marca en el mercado local, con una estrategia que busca ir más allá de la venta de vehículos.

"Una vez que Tesla entra a un mercado como el nuestro no apunta solo a la venta de autos, sino que también apunta a la carga eléctrica. Nosotros vamos a entrar sabiendo que Uruguay ya tiene una infraestructura propia pero a aportar desde lo que podemos para hacer crecer el parque automotor eléctrico", afirmó el country manager de Tesla para Uruguay durante la presentación oficial de la marca en el país, en la que participó el presidente Yamandú Orsi , y referentes del ecosistema empresarial, como Nicolás Jodal y Orlando Dovat .

Ministra de Industria dijo que la llegada de Tesla a Uruguay es un "reconocimiento a la política de movilidad eléctrica"

"Hoy para nosotros termina un proyecto, que es la entrada al país, pero empieza otro", agregó. Ese "otro" incluye consolidar una presencia local, a la que comparó con el modelo de llegada a Colombia, mercado en el cual el Model Y se convirtió este año en el vehículo más vendido.

En entrevista con Café & Negocios, Folle explica por qué Tesla eligió Uruguay para continuar su expansión en América Latina, cuenta dónde tendrán presencia física y profundiza en si hay posibilidad de impulsar conversaciones para la regulación de tecnologías como la conducción autónoma. Además, dio detalles de la estrategia de precios y adelantó cuál es la apuesta de la compañía para uno de los países con mayor penetración de vehículos eléctricos de la región.

Lo que sigue es un fragmento de la entrevista que Folle concedió a El Observador.

¿Cómo se gestó la llegada de Tesla a Uruguay?

Tesla empezó recientemente su expansión en América Latina, primero en Chile y luego Colombia el año pasado. Eso le mostró a la empresa que el mercado de Latam está y quiere comprar. Y estudiando qué mercados siguen abiertos y sin nuestra presencia local, entendimos que Uruguay realmente tiene una infraestructura ya existente y un público muy conocedor de los vehículos eléctricos, con un porcentaje de 0 km vendidos muy importante.

¿Dónde tendrá presencia física la marca en Uruguay?

Las ventas van a ser en Punta Carretas Shopping. A partir del sábado 18 de julio vamos a estar vendiendo en el espacio central, enfrente al Saint Germain. Ahí van a estar todos nuestros técnicos, se van a poder hacer pruebas de manejo y comprar. También se puede entrar en la página de Tesla y ejecutar una compra.

Los precios sorprendieron al mercado y el comentario de hoy es que Tesla es barato. ¿Se trata de una estrategia de ingreso o se mantendrán en el tiempo?

Creo que al final lo que terminó pasando en Uruguay es que el estatus de un Tesla se fijó por los precios ya existentes del mercado, que no era nuestra presencia local. Al tener una presencia local tenemos nuestro propio modelo de negocio. Cuando uno viaja a otras partes del mundo los Teslas no se perciben tanto como un auto de lujo porque se ven muchos, ese es el tipo de presencia que nosotros llegamos a tener en Uruguay.

Se habla de US$ 32.990 y US$ 36.490, ¿ese es el precio final de sus modelos? ¿o a eso habría que incluirle impuestos?

El precio al que está publicado es el precio al que puede acceder el cliente.

¿Tienen previstas opciones de financiamiento?

Nosotros tenemos financiación mediante MiAuto, y después trabajamos con todos los bancos para quien quiera financiar con su banco de preferencia.

¿Qué impacto esperan generar en el mercado automotor? ¿Creen que su llegada puede presionar a la baja el precio de otros vehículos eléctricos?

Nosotros entramos mirando cómo está el mercado pero también cómo queremos crecer. Tesla tiene unas misiones muy concretas, como acelerar la electrificación y tener un futuro de abundancia sostenible, entonces realmente entramos con los precios que nosotros creemos que van a tener un impacto sostenible. Y después mantenernos tratando de ganar los márgenes que podemos.

Más allá de los autos, ¿qué otras inversiones prevé Tesla para Uruguay?

Cuando Tesla entra a un mercado nuevo normalmente entra vendiendo autos, pero también con su taller de servicio, con su centro de entrega, con su centro de partes, y también con nuestra red de supercargadores. Nosotros tenemos más de 80.000 supercargadores en el mundo. Sabemos que ya hay una red existente en Uruguay y queremos contribuir a esa red para que crezca el parque.

¿Tienen definido cuántos supercargadores planean instalar?

Eso normalmente viene muy acompañado de las órdenes que tenemos en vehículos eléctricos. Nos interesa que tengan una buena experiencia y que la carga no sea un problema. Nosotros integramos directamente a nuestro sistema dónde están los cargadores, cuando vas a hacer una ruta en la que tenés que parar a cargar ya te dice dónde parar, a cuánta carga tenés que llegar, está todo muy integrado en el ecosistema con el que vamos a entrar.

Una de las funciones más destacadas de sus autos es la capacidad de que se manejen solos. ¿Tesla en Uruguay ya puede empezar a pensar en charlas con reguladores con el objetivo de poder utilizar esa potencialidad?

Sin dudas, lo que ha pasado mucho en los otros mercados es entrar con ventas, y una vez que tenemos ventas empezar a hablar. Lo bueno de estos modelos es que todos los autos tienen la capacidad y actualizaciones remotas. Entonces puede ser que se resuelvan las regulaciones y de un día para el otro se actualiza el auto y ya se puede manejar.

¿Qué porcentaje del mercado buscan captar?

Lo que nos ha pasado es que terminamos poniendo y rompiendo nuestras expectativas con el mercado latinoamericano. Así que la verdad esperamos que Uruguay nos sorprenda de vuelta.

Ayer Elon Musk comunicó el mismo la llegada a Uruguay con un posteo. ¿Has hablado con él? ¿Qué sabe de Uruguay?

Creo que el hecho de que él pusiera en X un posteo de Uruguay indica que apoya y que entiende que estamos entrando a Uruguay con Tesla. Ese apoyo de él nos enorgullece muchísimo como marca y como país también.

La experiencia de manejar un Tesla en Uruguay

El Tesla no se maneja solo aún en Uruguay porque se necesitan aprobaciones regulatorias. "Pero tiene la potencialidad de hacerlo", dijo un importante líder de la empresa que llegó a Uruguay para la inauguración.

Y esa potencialidad se ve en muchos rubros del vehículo pese a que no está activada la función. Una de ellas es que el auto va frenando solo en función de lo que ve a su alrededor.

Es que no hay palanca de cambios. Es un vehículo que se maneja con el acelerador. "Mirá que casi no vas a necesitar el freno".

Detecta todos los objetos que hay adelante y dibuja sus siluetas en la pantalla. De todas formas, en la esquina de Bulevar Artigas y Solano García no detectó a un perro cachorro que era llevado por un hombre.

Los Tesla son minimalistas en su máxima expresión. Casi no hay botones físicos. Todo se maneja en la pantalla. Hasta para darle marcha atrás hay que arrastrar una perilla que luce en la pantalla.

Y el silencio, debido a su motor y a cómo está hecho, hace que no sepas que estás a las 17.30 de un viernes en la locura de Pocitos y Punta Carretas.

El vehículo interpreta las necesidades utilizando inteligencia artificial y deduciendo las necesidades del conductor según el contexto. Este ejemplo lo explica: cuando das marcha atrás, los espejos laterales descienden con el objetivo de tener una mirada correcta hacia el cordón; cuando ya pasás a primera, el espejo se corrige solo y se ubica en la posición correcta para el chofer.