Uber compró a la dueña de PedidosYa: qué pasó cuando adquirió otras apps parecidas y cómo fue su derrotero en el negocio del delivery en Uruguay

Uber anunció ayer la compra de Delivery Hero , la empresa dueña de PedidosYa, la app de reparto creada en Uruguay y presente también en otros 12 países de la región. La operación le permite ingresar, en principio, a 50 mercados que en 2025 generaron US$ 42.000 millones en volumen bruto de mercancías.

Uber empezó sus operaciones con foco en el transporte en 2009 y entró al reparto de comida en 2014, en Estados Unidos. Desde entonces buscó ser dominante en cada mercado, a veces adquiriendo a sus rivales.

En julio de 2020 anunció la compra de Postmates , una empresa dedicada al reparto de comida y productos a domicilio. La operación se cerró en diciembre de ese año por US$ 2.620 millones.

PedidosYa cambia de dueño en Uruguay: Uber compra su empresa matriz en una operación millonaria que reconfigura el negocio del delivery

La compañía había nacido en 2011 en California y fue absorbida en plena pandemia para robustecer la división de delivery de Uber.

El otro caso fue Cornershop, plataforma chilena de compras de supermercado. Uber tomó participación mayoritaria en 2020 y el 100% en 2021, y fue cerrando la app de forma gradual.

A principios de 2023, medios chilenos reportaron que sus trabajadores pasaron a Uber. Luego vinieron recortes equivalentes al 11% de la plantilla, concentrados en Chile, y más de 300 desvinculaciones tras el cierre definitivo de la aplicación.

Hubo otra compra de una app de delivery de alcohol que tuvo repercusiones similares. Uber compró Drizly, app especializada en reparto de alcohol a domicilio, por US$ 1.100 millones en 2021. Durante el período, hubo reuniones sobre reestructuración. En 2023, expulsaron a 100 empleados de Drizly. Apenas tres años después cerró la plataforma para unificar toda su oferta bajo la aplicación única de Uber Eats.

No todos los intentos salieron. En mayo de 2024, Uber quiso comprar el negocio de foodpanda —también de Delivery Hero— en Taiwán por US$ 950 millones, con el plan de pasar a todos sus consumidores, comercios y repartidores a Uber Eats.

En diciembre de 2024, la Fair Trade Commission (FTC) taiwanesa bloqueó la operación. Uber canceló el acuerdo el 11 de marzo de 2025 y pagó una tarifa de terminación de US$ 250 millones por no concretar la compra.

El organismo argumentó que la cuota combinada de Uber Eats y foodpanda habría superado el 90% del mercado. Según la FTC, foodpanda ejercía una presión competitiva clave y, sin ese rival, Uber tendría incentivos para subir precios y comisiones. Foodpanda terminó en manos de Grab, la principal app de movilidad y reparto del sudeste asiático, en marzo de este año.

Qué pasó con Uber Eats en Uruguay

Uber ya intentó competir en el reparto local con su propio servicio, Uber Eats. Llegó en junio de 2018 y dejó de operar en junio de 2020.

El argumento detrás de la decisión estuvo en que el país "no ofrecía una ruta clara para convertirse en el operador de entrega de alimentos en línea número uno o número dos en esos mercados", el objetivo que perseguía la compañía en este negocio, según indicó en ese entonces un portavoz de Uber a Forbes Argentina

En ese entonces, también se desprendió del delivery en otros mercados como Honduras, República Checa, Egipto, Arabia Saudita, Rumania y Ucrania.

En el comunicado del acuerdo suscrito en los últimas semanas, Delivery Hero explica la "fundamentación de la transacción" y expresa: "Se espera que la transacción prevista combine la plataforma tecnológica global y la red de movilidad de Uber con las marcas líderes de reparto local de Delivery Hero, sus sólidas relaciones con proveedores y sus capacidades de comercio rápido en constante crecimiento".

"El talentoso equipo de Delivery Hero ha construido un negocio extraordinario, con marcas locales muy apreciadas y una sólida presencia en algunos de los mercados de reparto de mayor crecimiento del mundo", declaró Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

"Al integrar nuestras plataformas, Uber extenderá el servicio de entrega asequible y confiable a muchos millones de personas más en algunas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que creará más oportunidades para comerciantes y repartidores", agregó.

El texto no dice en ninguna parte que PedidosYa vaya a ser sustituída por Uber Eats.