"No tiene una idea de lo que me gustan esos caminos": la respuesta de Oddone a un empresario del taxi que le pidió "liberar el precio" para competir con Uber

“No sabe lo que me gustaría a mí. Usted no tiene una idea de lo que me gustan esos caminos. Pero usted no tiene una idea de la cantidad de gente que no quiere eso y que va a tener 200 argumentos (...) para decirme que la liberación de un precio en un rubro como ese es inconveniente”.

Así respondió este miércoles el ministro de Economía, Gabriel Oddone , en un intercambio con un empresario del taxi durante un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de la Costa. Durante el espacio de preguntas, el participante había arremetido contra la irrupción de Uber y recordó que el precio del taxi “lo pone el Estado” y que “quizás la solución es que el Estado libere el precio”.

Luego de escuchar la respuesta del ministro, el interpelante insistió en que “el pie del asunto son las leyes sociales”: “Si yo no tengo leyes sociales, trabajo de sobra”.

Oddone redobló: “Usted no sabe la cantidad de gente que después de que yo le haga eso a usted, me va a pedir que haga lo mismo con su industria porque tiene un bello argumento y yo me quedo sin forma de cobertura para su desempleo. Yo lo comprendo y le asiste razón a que hay un evento tecnológico disruptivo que introduce competencia desleal. Lo comparto. Resolver eso no es algo que vaya a ocurrir mañana y hay que pensarlo”, concluyó.

El tema había surgido minutos antes a partir de una intervención de Fabián Andrade, también permisario de taxis en Ciudad de la Costa y edil suplente del Partido Colorado. El dirigente tuvo notoriedad el período pasado por ser el padre del “coloradito” de Pedro Bordaberry en la campaña de 2009 que renunció al partido para engrosar las filas de La Patriada, la agrupación de blancos y colorados que respaldaban públicamente al entonces intendente y hoy presidente Yamandú Orsi.

Andrade planteó su preocupación por las “nuevas tecnologías que ingresaron a Uruguay y al mundo sin respetar nada, con trabajo en negro y sin pagar prácticamente ningún impuesto”. “Con el incremento presupuestal de la Rendición de Cuentas estamos haciendo un escándalo bárbaro por US$ 31 millones, y solamente una empresa con cajas en paraíso fiscal (tiene) US$ 60 millones sin pagar nada (...). Yo le pregunto, ministro, ¿el gobierno va a hacer algo contra esto? Porque si no, se va a seguir perdiendo trabajo formal”.

El edil suplente nombró además pronunciamientos favorables en esa línea de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), del ministro Juan Castillo y del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Cuando Oddone quiso saber de qué hablaba específicamente, otro permisario del taxi apuntó contra Uber.

Conferencia de prensa del ministro Gabriel Oddone Dante Fernández / FocoUY

“Efectivamente es un tema complejo de resolver”, respondió Oddone. “Lo importante no es cuanta gente le diga que está de acuerdo con usted, sino alguien que después de que salga de acá se ponga a trabajar en resolver el problema”. El ministro recordó que es un tema que tuvo su “auge” hace años y que “ahora parece haberse decantado, pero que en ningún momento hemos vuelto al escenario previo”.

“¿Qué es un tema complejo y qué es un tema que el gobierno tiene que atacar? Si usted me pregunta si en el Ministerio de Economía este es un tema que está arriba de mi mesa para estudiarlo, le tengo que decir que no. ¿Por qué? No lo he puesto yo y tampoco me lo ha traído nadie, así como me lo está planteando usted”, indicó el ministro.

Oddone se comprometió a estudiarlo pero admitió que no puede “prometer que esta sea una cosa de fácil resolución”.

“El progreso tecnológico desafía permanentemente a los marcos regulatorios y la regulación siempre va detrás (...). Está claro que aquí uno tiene que, por un lado, proteger los derechos de los trabajadores y de los empresarios que prestan este servicio, pero al mismo tiempo con un delicado equilibrio con los ciudadanos y con quien recibe el servicio. Que este tipo de disrupciones tecnológicas, aunque estén fuera del marco legal, introducen presiones a la baja del precio”, sopesó Oddone.

“Yo tengo a los ciudadanos de un lado y tengo al empresario del otro”, insistió el ministro. “Esos dos mundos conviven con tensión y la política económica tiene que hacer un punto intermedio entre los dos. (...) Si yo pongo una regulación y no tengo capacidad de control sobre eso, no sirve de nada. Podría hacer el tick de que la OIT me premió, que la universidad me premió, pero no voy a poder cumplir”.

Sobre el final de la alocución, Oddone recalcó que “es un tema complejo” y que “hay muchos intereses cruzados”. “Lo mejor que les puedo decir es: está bien, tomo nota, preciso instruirme un poco más”.