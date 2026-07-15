Oddone dijo estar sorprendido por "personas relevantes" que cuestionaron aumento de asignaciones a "lúmpenes"

El ministerio de Economía, Gabriel Oddone , afirmó que se ha sorprendido por "personas relevantes" que cuestionaran las políticas del gobierno destinadas a combatir la pobreza infantil, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas que fue ingresada al Parlamento.

El proyecto de ley prevé un gasto adicional de US$ 31 millones . Este monto adicional será destinado —si se aprueba en el Parlamento— a transformar el sistema de asignaciones sociales vigente: la intención es crear una asignación única para la infancia y la adolescencia , en lugar de las cuatro transferencias que existen hoy (asignaciones contributivas, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza).

" Tenemos que trabajar sobre el tema de la pobreza infantil . Es muy difícil, muy complejo", dijo el ministro en una presentación ante empresarios de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, consignada por Subrayado de Canal 10.

Oddone estimó que Imesi en los eléctricos llevará a pagar US$ 1.600 extra por auto y dijo que es "muy difícil" que dejen de comprarse estos vehículos a causa del impuesto

¿Hay que controlar en qué gastan los más pobres la plata de las transferencias? El debate que instaló la Rendición de Cuentas y los argumentos del gobierno para defender la libertad

"Yo me he encontrado con algunas sorpresas, con personas que nunca hubiera sospechado que me fueran a decir: ‘No, esto que vos enfatizás de la niñez... Son lúmpenes'. Personas relevantes. ¿What?”, contó el ministro.

"Esos niños o esos hogares no tienen el lobby para visitarme. Ninguna de las personas que representan a esa gente se ha sentado una sola vez en mi despacho", dijo el ministro y agregó que a la vez desde otros sectores le piden "rebaja de impuestos", "un beneficio tributario del cual no tienen derecho" o en algunos casos relató que hay gremios que le piden ponga "un impuesto financie la actividad gremial".

"Es en las personas más desfavorecidas donde Uruguay tiene un desafío, porque es una bomba de tiempo (...) Hay que empezar a jugársela más por uno, pensar menos en el Estado. Nosotros tenemos que pesar menos, ser más eficientes, reducir la presión, cosa que es fácil decir y difícil de hacer, y atender a quienes precisen atender”, sentenció.

La Coalición Republicana ya anunció que no votará en general la Rendición de Cuentas y el oficialismo no tiene mayorías en la Cámara de Diputados. La Rendición pasada ya había sido aprobada en general con los dos votos de Cabildo Abierto, este partido no forma parte formalmente de la Coalición Republicana y no estuvo incluido en la declaración que este jueves hicieron los otros opositores.

El ministro Oddone ya anunció recientemente que el gobierno insistirá en promover cambios a las asignaciones sociales a través de una "ley alternativa" en caso de que la Rendición de Cuentas no llegue a los votos necesarios en la Cámara de Representantes para ser aprobada.