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Oddone dijo estar sorprendido por "personas relevantes" que cuestionaron aumento de asignaciones a "lúmpenes"

La Rendición de Cuentas prevé un gasto adicional de US$ 31 millones destinado a transformar el sistema de asignaciones sociales vigente

15 de julio de 2026 16:19 hs
El ministro Gabriel Oddone. Archivo

El ministro Gabriel Oddone. Archivo

Foto: Martin Martinez / FocoUy

El ministerio de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que se ha sorprendido por "personas relevantes" que cuestionaran las políticas del gobierno destinadas a combatir la pobreza infantil, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas que fue ingresada al Parlamento.

El proyecto de ley prevé un gasto adicional de US$ 31 millones. Este monto adicional será destinado —si se aprueba en el Parlamento— a transformar el sistema de asignaciones sociales vigente: la intención es crear una asignación única para la infancia y la adolescencia, en lugar de las cuatro transferencias que existen hoy (asignaciones contributivas, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social y Bono Crianza).

"Tenemos que trabajar sobre el tema de la pobreza infantil. Es muy difícil, muy complejo", dijo el ministro en una presentación ante empresarios de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, consignada por Subrayado de Canal 10.

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En este ámbito, Oddone afirmó que se ha "encontrado con algunas sorpresas".

"Yo me he encontrado con algunas sorpresas, con personas que nunca hubiera sospechado que me fueran a decir: ‘No, esto que vos enfatizás de la niñez... Son lúmpenes'. Personas relevantes. ¿What?”, contó el ministro.

"Esos niños o esos hogares no tienen el lobby para visitarme. Ninguna de las personas que representan a esa gente se ha sentado una sola vez en mi despacho", dijo el ministro y agregó que a la vez desde otros sectores le piden "rebaja de impuestos", "un beneficio tributario del cual no tienen derecho" o en algunos casos relató que hay gremios que le piden ponga "un impuesto financie la actividad gremial".

"Es en las personas más desfavorecidas donde Uruguay tiene un desafío, porque es una bomba de tiempo (...) Hay que empezar a jugársela más por uno, pensar menos en el Estado. Nosotros tenemos que pesar menos, ser más eficientes, reducir la presión, cosa que es fácil decir y difícil de hacer, y atender a quienes precisen atender”, sentenció.

La Coalición Republicana ya anunció que no votará en general la Rendición de Cuentas y el oficialismo no tiene mayorías en la Cámara de Diputados. La Rendición pasada ya había sido aprobada en general con los dos votos de Cabildo Abierto, este partido no forma parte formalmente de la Coalición Republicana y no estuvo incluido en la declaración que este jueves hicieron los otros opositores.

El ministro Oddone ya anunció recientemente que el gobierno insistirá en promover cambios a las asignaciones sociales a través de una "ley alternativa" en caso de que la Rendición de Cuentas no llegue a los votos necesarios en la Cámara de Representantes para ser aprobada.

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