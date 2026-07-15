Interior compró cinco blindados de menor porte que los vehículos de la Republicana para reforzar operativos

“Se dan circunstancias a lo largo de la gestión que hacen necesarias algunas medidas que, de repente, no estaban previstas”, explicó la semana pasada el ministro del Interior, Carlos Negro , cuando asistió al inicio de la capacitación de los policías por parte del Ejército para comenzar a usar de forma excepcional cuatro blindados militares.

“Hay tres vehículos blindados del Ministerio del Interior que recién van a estar en funcionamiento en dos meses porque están radiados en este momento. Junto con la demora de un par de meses que tuvo la nueva compra de vehículos blindados, nos encontramos con una coyuntura de escasez para los operativos que estamos realizando ”, reconoció al justificar el nuevo convenio con el Ministerio de Defensa .

Cuando lleguen los cinco nuevos y vuelvan a estar operativos los tres que ahora están fuera de uso, expuso Negro, van a totalizar en “ocho vehículos que se integran dentro de un par de meses al patrullaje, más los cinco que actualmente están en funcionamiento” . “Es un número más apropiado que el que tenemos hoy”, concluyó.

Policías inician este lunes el entrenamiento para manejar los blindados que patrullarán las zonas más peligrosas de Montevideo

Los nuevos blindados son vehículos de menor porte que los seis Tigr GAZ-2330 o que los tres carros antidisturbios que tiene la Guardia Republicana. En este sentido, son también muy distintos a los cuatro RPZ Cóndor transferidos por Defensa o los Vodnik rusos que Interior hubiera preferido por sobre los anteriores.

Fuentes policiales y políticas confirmaron a El Observador que los nuevos blindados son cinco camionetas Jetour T2 tipo SUV que serán blindadas en Uruguay. La adquisición se hizo mediante compra directa por excepción y está reservada, por lo que de momento se desconocen los detalles, pese a las muchas consultas realizadas al Ministerio del Interior para obtener mayor información.

Imagen comercial de la Jetour T2 tipo SUV, vehículo que será blindado para fines de patrullaje policial Jetour

Este tipo de camionetas no sirve para enfrentar munición de alto calibre, precisaron fuentes policiales, aunque remarcaron que la protección balística es de todos modos bienvenida para una variedad de eventualidades.

Por otro lado, son también aptos para la custodia de fiscales u otras autoridades que requieren protección especial en la órbita de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), de acuerdo a las fuentes policiales. La repartición, concebida como una “unidad de élite” de la Policía Nacional, es una de las que participa en la Operación Dominio a la que Negro pretende destinar los blindados militares.

Desde el entorno del ministro enfatizaron en tanto que los nuevos vehículos serán destinados al patrullaje de zonas con mayor incidencia de criminalidad.

Negro señaló la semana pasada en La Diaria que están apelando a una "circunstancia excepcional" y que los blindados militares "están hechos para otra cosa". Por eso, apuntó, "no podemos exigirle a un vehículo militar que tenga las especificidades propias del policiamiento, porque no están hechas para eso".

El nuevo jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, había contado semanas atrás en entrevista con El Observador que en el convenio con los militares “se quiere dotar de más recursos para no descuidar zonas” donde hoy hay dificultades de disponibilidad.

“La Jefatura de Montevideo tiene solo uno. A nivel país hay unos seis. Algunos están en mantenimiento. Cuando hay partidos de fútbol los fines de semana, algunos blindados de la Guardia Republicana están abocados a esas tareas. (...) Incluso Defensa tiene más capacidad de mantenimiento que la Policía donde muchos de los responsables de esas tareas están en otras operativas más urgentes”.

Convenio por seis meses

El convenio entre ambos ministerios implica la posibilidad de que el Ejército transfiera hasta 12 blindados de cinco modelos distintos por un plazo de seis meses. El acuerdo es prorrogable por el mismo período de tiempo.

De momento, la cesión se limitará a los cuatro vehículos Cóndor que están siendo ploteados en el Servicio de Material y Armamento. La ministra Sandra Lazo explicó este martes en la comisión de Defensa de Diputados que evaluarán los resultados antes de resolver cómo seguir.

El ministro del Interior había afirmado en un inicio que el acuerdo consistiría en la transferencia de 12 blindados Mamba que estarían “como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”, destinados “al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea”.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos marcó que dichos vehículos habían sido donados para uso militar, por lo que tenían que ser operados por efectivos del Ejército, al tiempo que Defensa adujo que no estaba en sus planes una transferencia de ese tipo dado que pretende enviarlos a fin de año a las misiones de paz.

Lazo manejó en Diputados que el eventual uso de los Mamba podrá hacerse mediante pase en comisión de militares a la función policial o mediante una ley específica como la que se hizo para que el Ejército patrulle las fronteras o vigile los perímetros de las cárceles.