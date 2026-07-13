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Amenazaron de muerte a Carlos Negro, la Policía rastreó las llamadas y detuvo a un hombre en Canelones

De acuerdo con fuentes de la investigación, hasta el momento no existen indicios de que los responsables tengan vínculos con organizaciones criminales

13 de julio de 2026 9:43 hs
El ministro Carlos Negro

El ministro Carlos Negro

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

La Policía detuvo este domingo a un hombre de 30 años por las amenazas de muerte dirigidas al ministro del Interior, Carlos Negro, realizadas a través de llamadas al servicio de emergencias 911 y a la línea 0800 5000 del Ministerio del Interior.

Según informó la cartera, el procedimiento se llevó a cabo tras un allanamiento en la zona de Barros Blancos, en Canelones, realizado a raíz de la investigación iniciada luego de recibidas las comunicaciones.

De acuerdo con la información oficial, el detenido no tiene antecedentes penales y fue identificado como el presunto autor de las llamadas.

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En una primera instancia, el hombre admitió haber realizado las comunicaciones y argumentó que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes al momento de efectuarlas.

Durante el allanamiento, la Policía incautó teléfonos celulares, aunque no encontró armas en la vivienda.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Pando, que continuará con la investigación.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes del caso a El Observador, las llamadas fueron realizadas el sábado desde la zona de Barros Blancos.

Durante las comunicaciones, el autor afirmó que tenía al ministro "controlado" y amenazó con matarlo.

Fuentes de la investigación indicaron que no existen elementos que vinculen al detenido con organizaciones criminales y que, hasta el momento, la principal hipótesis es que las amenazas fueron realizadas como una "broma de mal gusto".

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