"No estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar" a la Policía, dijo Negro tras casos de efectivos heridos

El ministro del Interior, Carlos Negro , visitó los centros de salud en que se encuentran internados los policías heridos de bala, tras los enfrentamientos que se generaron en Montevideo en menos de 24 horas .

" La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación , además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros", escribió Negro este viernes en relación a los tres oficiales heridos.

Uno de los efectivos permanece internado en CTI tras ser baleado durante un operativo en barrio Peñarol , mientras dos funcionarios fueron heridos en un enfrentamiento en el barrio Atahualpa cuando se tirotearon con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos .

"No ha estado a la altura": tres policías fueron baleados en menos de 24 horas y el sindicato de la Republicana exige la renuncia de Negro

El video de la rapiña en un residencial de Montevideo: dos policías heridos, delincuentes disfrazados de funcionarios de ASSE y un "sobre con dinero"

"Acabo de concurrir a los centros de salud donde se encuentran internados nuestros policías heridos en el combate a la delincuencia y pude conversar con los médicos a cargo ", agregó el ministro, quien fue cuestionado por el sindicato de la Guardia Republicana , al punto de pedir su renuncia al puesto .

Acabo de concurrir a los centros de salud donde se encuentran internados nuestros policías heridos en el combate a la delincuencia y pude conversar con los médicos a cargo. La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo…

La Unión de Policías de la Guardia Republicana y Unidades Afines sostuvo que la conducción del Ministerio del Interior "no ha estado a la altura de una cartera de la que dependen la vida y la seguridad de millones de uruguayos". "Entendemos que el ministro del Interior debe renunciar", afirmó el documento.

En sus redes sociales, Negro afirmó: "Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población".

Los policías heridos en menos de 24 horas

El arma de la policía es una Glock 9 milímetros Camilo dos Santos

El primer caso se registró en la noche del jueves, cuando fue herido durante un operativo en barrio Peñarol. Este oficial permanece internado en CTI, estable, con asistencia respiratoria mecánica y bajo permanente control médico.

Recibió un disparo en el abdomen durante un procedimiento realizado por efectivos del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Zona Operacional III, que investigaban una serie de rapiñas registradas en la zona.

El hecho ocurrió cuando los policías intentaron identificar al conductor de una moto que circulaba sin matrícula. El sospechoso emprendió la fuga, tras una persecución abrió fuego contra el vehículo policial e hirió a uno de los efectivos.

El funcionario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según había informado El Observador, tras el ataque fue necesario desplegar un importante operativo policial, incluso con apoyo de un vehículo blindado, debido a que continuaban efectuándose disparos contra los móviles que llegaron al lugar.

La Policía detuvo a un hombre de 42 años e incautó armamento. Entre las armas encontradas figura una pistola Glock 17 con cargador cilíndrico (de tambor) requerida por hurto desde 2022, una pistola Colt calibre 9 milímetros, además de un revólver, cargadores y municiones. Durante la inspección de una vivienda de la zona también fueron encontrados otros elementos de interés para la investigación.

En tanto, este viernes se registró un nuevo enfrentamiento armado en el barrio Atahualpa, cuando policías se tirotearon con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos.

Según información primaria a la que accedió El Observador, uno de los policías recibió un disparo que impactó en el chaleco antibalas a la altura del pecho, mientras que una funcionaria fue baleada en una pierna.

Según información del Ministerio del Interior a la que accedió El Observador, tres hombres ingresaron al residencial haciéndose pasar por funcionarios de ASSE. Vestían uniformes similares a los del prestador de salud y, una vez dentro, redujeron al personal.

Cuando arribó la Policía, los sospechosos aún permanecían dentro del establecimiento y se produjo un intercambio de disparos. Los delincuentes escaparon y siguen siendo buscados por los oficiales.

Tras el tiroteo, la Policía desplegó un importante operativo en la zona que incluyó un helicóptero, vehículos blindados y efectivos de distintas unidades. También se realizaban inspecciones casa por casa, revisiones de techos y de contenedores de residuos para intentar localizar a los responsables.