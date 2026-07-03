El video de la rapiña en un residencial de Montevideo: dos policías heridos, delincuentes disfrazados y gran despliegue en barrio Atahualpa

Dos policías resultaron heridos de bala en la mañana de este viernes tras enfrentarse con delincuentes que intentaban rapiñar un residencial de ancianos ubicado en la esquina de avenida Millán y Juan Rodríguez Correa , en el barrio Atahualpa, en Montevideo.

Según informó el Ministerio del Interior , el hecho ocurrió sobre el mediodía, cuando efectivos policiales intervinieron en la rapiña que se estaba desarrollando. De acuerdo con la información oficial, uno de los policías presenta una herida de arma de fuego en el hemitórax izquierdo y a esta hora está siendo intervenido en block quirúrgico .

En tanto, la segunda funcionaria sufrió una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho, con orificio de entrada y salida , además de un hematoma en la espalda provocado por el impacto de un proyectil que fue contenido por su chaleco balístico .

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Un video registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento de larga estadía, al que accedió El Observador, muestra el momento exacto en el que los delincuentes irrumpieron en el lugar cuando había residentes y familiares.

Cámara de seguridad del residencial

De acuerdo con datos internos recabados por El Observador, los delincuentes eran cuatro y habían llegado al residencial en un automóvil. Tras el tiroteo, algunos de los asaltantes lograron escapar en el vehículo y la Policía presume que al menos uno de ellos resultó herido de bala en una pierna durante el intercambio de disparos.

Importante operativo para dar con los responsables

Tras el ataque se desplegó un amplio operativo policial por tierra y aire en la zona. La manzana fue rodeada por efectivos que realizaron inspecciones casa por casa, revisiones sobre los techos de las viviendas y controles a peatones, mientras también inspeccionaban el interior de contenedores de residuos ante la posibilidad de que alguno de los sospechosos se hubiera escondido allí.

En las imágenes, cedidas por fuentes policiales involucradas en el operativo, se logra ver a dos de los delincuentes utilizando disfraces y pelucas en el momento que emprendieron la fuga.

En el lugar trabajó un helicóptero policial y varios vehículos blindados. Además, a media cuadra del residencial la Policía preservó otra escena donde fueron hallados una billetera y varios recibos, elementos que serán incorporados a la investigación.

Dentro del residencial también fueron encontradas varias vainas, que serán periciadas por Policía Científica.

Foto: policías en el operativo

Sindicato de la Republicana pidió la renuncia de Negro

Tras los dos ataques registrados entre el jueves y este viernes, que dejaron tres policías heridos de bala en menos de 24 horas, la Unión de Policías de la Guardia Republicana y Unidades Afines (UniPolGr) emitió un comunicado en el que pidió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, al considerar que la conducción de la cartera no ha dado respuesta a la escalada de atentados contra efectivos policiales.

Bajo el título "Ante la escalada de atentados contra policías", el sindicato sostuvo que "el ministro del Interior debe renunciar".

En el documento, al que accedió El Observador, la organización afirmó que "desde que asumió la conducción de la cartera, el país ha sido testigo de una preocupante sucesión de hechos de extrema gravedad", entre los que mencionó atentados contra policías, móviles policiales baleados, ataques a efectivos uniformados e identificados como tales, el atentado ocurrido en un espectáculo deportivo y el ataque contra la fiscal de Corte en su domicilio.

Además, remarcó que "en menos de 24 horas, tres policías fueron víctimas de atentados y resultaron heridos de bala mientras intervenían en procedimientos policiales", una situación que, a su entender, "refleja la gravedad" del escenario que enfrentan quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población.

El sindicato sostuvo que, pese a los cambios realizados en distintas direcciones y jefaturas policiales, "los resultados no se reflejaron en la realidad" y aseguró que "los atentados contra policías continúan, la violencia recrudece y el ingreso de armamento y municiones al país sigue generando una profunda preocupación".

También cuestionó la estrategia del Ministerio del Interior al afirmar que "las sucesivas medidas anunciadas y los constantes cambios en la estrategia de seguridad han transmitido una preocupante sensación de improvisación".

Como consecuencia, la organización entendió que "la conducción del Ministerio no ha estado a la altura de una cartera de la que dependen la vida y la seguridad de millones de uruguayos", y agregó que "cada decisión tiene consecuencias y hoy esas consecuencias las pagan los ciudadanos y los policías que diariamente arriesgan su vida para hacer cumplir la ley".

El comunicado concluye con un reclamo para que se asuman responsabilidades políticas. "La seguridad pública no admite improvisaciones ni errores de conducción. La vida de los policías y de toda la sociedad debe estar por encima de cualquier cargo", señala el texto.

Finalmente, el sindicato advirtió que "hoy los efectivos policiales no contamos con las garantías necesarias para cumplir su función y proteger a la población en condiciones adecuadas" y afirmó que "no se puede exigir resultados cuando quienes tenemos la responsabilidad de defender a la sociedad no contamos con la protección, el respaldo y las condiciones indispensables para hacerlo".