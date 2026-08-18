Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL

Murió Roberto Romero, figura de oro del Carnaval y dueño de una larga trayectoria en todas las categorías: las despedidas de Valores y Momosapiens

Roberto Romero era integrante de la comparsa Valores y en 2024 fue reconocido como Figura de oro

18 de agosto de 2026 9:07 hs
Roberto Romero, de Valores, Figura de Oro del carnaval, falleció este lunes

Roberto Romero, de Valores, Figura de Oro del carnaval, falleció este lunes

Juan Samuelle

El Carnaval uruguayo despidió a Roberto Romero, actor y referente con más de 30 años de trayectoria, quien había sido galardonado con la Figura de Oro en 2024, y que tuvo un destacado pasaje por varias de las categorías del concurso oficial. Romero había participado en los últimos carnavales con la comparsa Valores.

Más de tres décadas en los escenarios

Nacido en Montevideo el 17 de enero de 1958, Roberto Romero inició su camino en el Carnaval en el año 1988, integrando el conjunto de parodistas Los Sandros, conjunto de La Teja al que lo vinculó Ariel Caldarelli (un referente en teatro y carnaval) con base en la formación teatral de Roberto.

A partir de ese momento, desarrolló una carrera que lo llevó a ser de los pocos carnavaleros que incursionó en todas las categorías y en varios casos logró primeros premios y menciones: un año salió en humoristas Los Dundees, otro en la murga Colombina Che, varios años en la revista La Compañía.

Más noticias

Shows de electrónica, carnaval y cancha de golf: la nueva vida del Parque Roosevelt, las críticas de los vecinos y el objetivo de la intendencia

¿La Argentina está maldita o está jodida? Una novela busca responderlo (y se divierte en el camino)

Su paso por el parodismo concentró gran parte de su actividad artística. En esta categoría, Romero interpretó a personajes históricos y literarios, entre los que se registraron sus representaciones en Edipo Rey, Leonardo da Vinci y el Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda junto a Momosapiens.

El conjunto de parodistas fue uno de los que lo despidió ante su fallecimiento. "Con inmenso pesar despedimos al querido 'Negro' Roberto Romero, hombre de esta casa que transmitió su sabiduría tanto encima como debajo del escenario. Se va una parte de la familia Momosapiens y de nuestra historia. Te recordaremos siempre. Volá alto", escribieron desde el grupo.

Posteriormente, se vinculó a la categoría de sociedades de negros y lubolos. Formó parte de la comparsa Cuareim 1080 (C1080), donde llegó a interpretar el papel de "Cacique" Silva en espectáculos de la agrupación. En sus últimos años de concurso, se integró al plantel de la comparsa Valores.

Figura de Oro y primer premio en 2024

El año 2024 marcó el punto más alto de reconocimiento formal en la carrera de Romero. Durante esa edición del concurso, la comparsa Valores obtuvo el primer premio en la categoría de sociedades de negros y lubolos. En ese marco, el jurado del Carnaval le otorgó a Romero la "Figura de Oro", el galardón que distingue la trayectoria y el aporte de los artistas a la fiesta popular.

Tal como consignó El Observador en marzo de 2024, Romero —quien fuera de los escenarios se desempeñaba como feriante durante todo el año— recibió una ovación del público al presentarse en el Teatro de Verano durante la ronda de triunfadores tras la obtención del primer premio de su conjunto.

En su primer carnaval en Valores, el de 2020, el espectáculo se tituló Nostalgias de vereda y su personaje era el de un abuelo. Desde entonces le quedó ese apodo, “abuelo”. Romero recordó en 2024 que una niña, la hija de un componente, al otro día del primer ensayo se le arrimó para preguntarle si podía pedirle a su padre que fuese su abuelo. "¡Imaginate!", expresó en aquel momento. Agregó que hoy si alguien cae al ensayo de la comparsa de Ansina y pregunta por Roberto "le van a decir: ‘¿qué Roberto?’, pero si llega y pregunta por ‘el abuelo’, enseguida me señalan, soy el abuelo de la comparsa con todo lo lindo que la palabra abuelo significa".

Valores lo despidió con ese apodo, en un comunicado en el que señalan "llegó a nuestra comparsa para transformarse en un pilar artístico y un referente en lo humano. Hoy es un día triste para nosotros, pero sabemos que seguirás aquí con tu alegría, con tu gran humanidad, tu risa y tu felicidad".

Las más leídas

BPS confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para setiembre de 2026: aquí todas las fechas

Metsul anticipa la llegada de uno de los fríos más intensos del año: cuándo será el peor momento y qué se espera en Uruguay

Orsi pidió autorización al Parlamento para salir del país en setiembre por tres días por "motivos personales"

Ignacio Ruglio dijo que con la venta de Brian Barboza a Toluca, Peñarol saldará las cuotas que faltan por el pase de Leonardo Fernández

Temas

Carnaval Valores Figura de oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos