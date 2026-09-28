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Todos los detalles de las Llamadas de Admisión que se harán en el Prado y con 32 comparsas

La competencia se realizará en el Prado, el fin de semana del 10 y 11 de octubre, con 32 comparsas buscando un cupo en las Llamadas de 2027

28 de septiembre de 2026 21:11 hs
Llamadas de Admisión.

Llamadas de Admisión.

Fotos: IM

El espectáculo Llamadas de Admisión se brindará nuevamente en el Prado de Montevideo, este año el fin de semana del 10 y 11 de octubre, cuando 32 comparsas compitan por un lugar en el Desfile de Llamadas de 2027, programado para las noches del viernes 5 y sábado 6 de febrero.

Se trata de una instancia clasificatoria en la que serán elegidas las 23 mejores para desfilar en el próximo febrero por Isla de Flores, que se sumarán a los 23 conjuntos que ya están clasificados, con base en el veredicto del jurado tras el Desfile de Llamadas del verano pasado.

La organización le corresponde a la Intendencia de Montevideo (IM) que, a esos efectos, articula con la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daepcu).

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Las 32 comparsas participantes, que se dividirán en 16 cada día, recorrerán la avenida Delmira Agustini –desde la avenida Buschental hasta León Ribeiro–, desde la hora 14 del sábado y del domingo.

En el listo de comparsas aparecen elencos con especial destaque dados sus antecedentes y/o integraciones, como La Gozadera, La Nueva Escuela, Afrocan y La Generación Lubola, con una participación importante de elencos procedentes de varias zonas del interior del país (13 de las 32).

Se trata de un espectáculo que tiene como diferencial no solo el sitio de la capital donde se desarrolla, también que son llamadas diurnas y no se cobra entrada al público.

Jurado de las Llamadas de Admisión

El jurado de esta instancia clasificatoria será presidido, nuevamente, por Alfredo Leiros.

  • Alejandro Simone, Jorge Damseaux, Leticia Tazzi y Pedro Tabárez evaluarán en el rubro 1: cuerda de tambores.
  • Alejandra Clavijo, Claudia Silva, Julio González y Rafael Martínez lo harán en el rubro 2: cuerpo de baile, desplazamiento y personajes típicos.

Los ocho jurados evaluarán en el rubro tres que es "visión global del espectáculo".

El dato

Zumbaé ganó las Llamadas de Admisión en 2025. En el Desfile de Llamadas de 2026 quedó en el puesto 17 de 46. Con el paso de las horas se supo que por una falta reglamentaria tuvo la quita del 25% del premio económico y del 10% del puntaje. Cayó al puesto 32. La Sombra pasó del 24 al 23 clasificando a las Llamadas de 2027. La sanción fue con base al artículo 37: componentes no registrados en el desfile o registrados como asistentes pero que cumplan cualquier rol como integrante de la comparsa.

El orden de las Llamadas de Admisión se estableció a través de un sorteo que se realizó este lunes 28 de setiembre en la Sala Roja del edificio sede de la IM con la presencia de directores de las comparsas participantes y representantes de las directivas de Audeca y Daecpu.

Orden del show del candombe en el Prado

Sábado 10 de octubre

  1. Ubuntu
  2. La Bámbula
  3. Son del Norte
  4. La Josefina (San José)
  5. De San Carlos (San Carlos, Maldonado)
  6. Mandela (Durazno)
  7. Samburu Morán (Fray Bentos, Río Negro)
  8. La Va
  9. Fortaleza Candombera
  10. Ekundayo (Rocha)
  11. Hay Q'Darle
  12. Kimbundu (Durazno)
  13. Malanque
  14. Rugir del Varona (Durazno)
  15. Eco de Tambores (Carmelo, Colonia)
  16. Hechiceros (Young, Río Negro)

Domingo 11 de octubre

  1. La Mazumba
  2. La Generacion Lubola (Maldonado)
  3. Makondo
  4. La Nueva Z Candombe
  5. Rosario 250 (Rosario, Colonia)
  6. Lonjas del Inve
  7. Lonjas de Vera
  8. La Negra (Maldonado)
  9. Kindú
  10. La Nueva Escuela
  11. Lonjas de San Marcos (Las Piedras, Canelones)
  12. El Sonar
  13. La Dionisio Díaz
  14. CLB Lonjas de Belgrano
  15. La Que Toca
  16. La Gozadera

Los que ya están clasificados desde febrero

  1. Cuareim 1080
  2. Valores
  3. Yambo Kenia
  4. Cenceribó
  5. Lonjas de Ciudad Vieja
  6. La Unicandó
  7. Más que lonja
  8. Nimba
  9. La Sara del Cordón
  10. Integración
  11. La Tangó
  12. Candonga Africana (La Paz y Las Piedras, Canelones)
  13. La Jacinta
  14. Lonjas de Cuareim
  15. Batea de Tacuarí
  16. La Fuerza
  17. La Rodó
  18. Kalumkembé
  19. Barrica
  20. Elegguá
  21. Afrocan (Durazno)
  22. La Facala
  23. La Sombra

Fuentes: IM / El Observador

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