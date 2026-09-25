Castillo dijo que propuesta del gobierno para destrabar conflicto en el puerto "no se recuesta para ninguno de los dos lados"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , dijo que la propuesta que presentó el gobierno intentando destrabar el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de esa empresa "no se recuesta para ninguno de los dos lados" y, en su lugar, toma en cuenta algunos de los planteos que se han "venido trasladando" en los últimos meses.

"Los convocamos para eso (a las partes) y vinieron, aceptaron, que el gobierno presentara una propuesta de acercamiento que no se recuesta para ninguno de los dos lados pero que toma en cuenta sí lo que han venido trasladadando ", sostuvo el ministro.

El miércoles el Ministerio de Trabajo presentó en una reunión tripartita una propuesta para destrabar las negociaciones por un nuevo convenio colectivo basada en tres puntos sobre los cuales las partes todavía no han alcanzado un acuerdo.

Gobierno presentó propuesta para destrabar conflicto portuario: sugiere 21 jornales asegurados y que las partes acuerden una partida extraordinaria

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Por un lado, el gobierno sugiere que la oferta de la empresa a los trabajadores sea de 21 jornales mensuales (uno por encima de lo planteado por la empresa, pero debajo de los 25 originales que pedía el sindicato) y que las partes acuerden un "punto medio" para una partida extraordinaria al momento de la firma del acuerdo, si es que ocurre.

Desde la empresa habían planteado un monto de $ 27.500, mientras que el sindicato había pedido partidas de $ 50.000 por cada mes de negociación. Desde la cartera propusieron un punto intermedio, pero sin detallar un monto.

En tercer lugar, el gobierno planteó el establecimiento de una "partida diferencial excepcional" que tendrá como objetivo "compensar" a los sectores "que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo".

Diego Battiste

"Se habían un poco congelado cada uno en sus propuestas iniciales, no avanzaba la negociación", manifestó Castillo en rueda de prensa.

Y aclaró que el gobierno no es quien está el conflicto, sino "un sector privado, una empresa privada y sus trabajadores que están peleando por el convenio colectivo".

"Hay intereses contrapuestos, se han acercado una cantidad de ellos. Porque también hay que hablar que hay más de 20 puntos que ya están de acuerdo", sostuvo.

Sin embargo, persisten tres puntos —los jornales mínimos, la partida extraordinaria por firmar el convenio y otra "diferencial excepcional"— sobre los que no hay acuerdo.

Desde el sindicato portuario dijeron a El Observador este jueves que la primera impresión fue que se trataba de una "propuesta abierta" sobre la que se seguirá trabajando el lunes, en una nueva instancia tripartita.

El presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo, afirmó que "esperaban otra cosa, más definida" para poder decidir de inmediato si aceptaban o no.