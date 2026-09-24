"No tengo nada que disculparme, estoy haciendo mi trabajo", dijo Lustemberg sobre denuncia archivada contra Satdjian

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , defendió este jueves su actuación en dos de los casos que han generado cuestionamientos a su gestión: la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el ex subsecretario José Luis Satdjian , que fue archivada por Fiscalía, y la decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles , condenada por la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Consultada en Desayunos Informales (Canal 12) por el pedido de disculpas que Satdjian reclamó luego de que Fiscalía archivara la denuncia, Lustemberg descartó esa posibilidad: " No, yo no tengo nada que disculparme, estoy haciendo mi trabajo . La ciudadanía hoy tiene que saber que no es una disculpa personal, no me voy a referir a esas descalificaciones que realmente no hacen bien esos términos", afirmó.

Satdjian había escrito, al conocerse la decisión de Fiscalía, en X: "La denuncia penal que realizó el MSP fue archivada. A través de una canallada se pretendió desacreditar mi trabajo . Después de intentar ensuciar mi nombre , la ministra debería disculparse públicamente ante el error cometido . No vale todo en política", escribió el diputado blanco.

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La ministra explicó que la denuncia surgió a partir de un informe del área jurídica del MSP y defendió haber derivado el asunto a la Justicia: "Yo cumplí con mi función, que ante un informe administrativo de jurídica, el ministerio actuó como correspondía institucionalmente dar curso al ámbito judicial", sostuvo. Además, mencionó que este actuar está dentro de "el marco" de su función y agregó que "no es algo personal" y "no es contra una persona" .

La denuncia penal que realizó el MSP fue archivada. A través de una canallada se pretendió desacreditar mi trabajo. Después de intentar ensuciar mi nombre, la ministra debería disculparse públicamente ante el error cometido. No vale todo en política. Como siempre, con la frente…

Lustemberg señaló que todavía no había podido analizar en profundidad la resolución de Fiscalía, pero afirmó que la cartera respetaba la decisión.

"La Fiscalía analizó los antecedentes, concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito ni ninguna otra irregularidad desde el punto de vista de la Justicia y no tengo más nada que agregar. Me alegra mucho de que nuestro país tenga esas garantías. Cada uno cumplió su función", concluyó la ministra.

El caso Miralles: "No he mentido en este proceso"

Lustemberg también fue consultada por la decisión que tomó en octubre de 2025 de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo por la muerte de Soledad Barrera.

La familia de Barrera denunció a la ministra ante el Tribunal de Ética Médica, que resolvió no dar trámite a la denuncia por tres votos contra dos. Además, está pendiente un recurso de revocación presentado por la madre de Barrera contra la resolución de Lustemberg, según había informado El País.

Sobre los fundamentos de su decisión, Lustemberg sostuvo: "Yo me basé en un informe jurídico, con un soporte técnico, tomando antecedentes de otros casos". Además, agregó: "No he mentido en este proceso. Puedo mirarlos a ustedes y a la ciudadanía, sabiendo que en ese momento entendí que era la mejor decisión para que el proceso, cuando siguiera su curso, no fuera causado de nulidad. Se disminuyó los años de inhabilitación, siempre con la valoración de la unidad académica".

Consultada sobre si hoy tomaría una decisión diferente, respondió: "No, creo que tomé una decisión dentro de un procedimiento administrativo y, como les digo, hoy mi decisión se está analizando por estas dos vías institucionales, que los prevé nuestro ordenamiento jurídico".

De todos modos, reconoció que durante el análisis posterior del expediente surgieron nuevos elementos: "Hoy sí estamos evaluando otras cosas que quizás no las tenía en el momento de la decisión. Han surgido, en la medida que el expediente lo fuimos evaluando, otras condiciones", dijo.

Lustemberg también rechazó haber recibido presiones para reducir la sanción de Miralles. La ministra negó haber "cedido" a "presión de ningún lobby" y aclaró que tomó la decisión "con herramientas jurídicas y técnicas".

Ante la posibilidad de una renuncia, si el Poder Ejecutivo revoca su resolución, la ministra sostuvo que la decisión "la tiene el presidente de la República" y que, desde su perspectiva, "tomó la decisión correcta".

"Con los argumentos que sea, por supuesto. Cuando uno está en una función pública, tiene que saber corregir o garantizar (...) No tengo nada que ocultar y no está condicionada mi carrera de vocación y de servicio público, que siempre he sido totalmente transparente; he cometido errores, como puede cometer cualquier persona, y siempre voy a poner mi función pública y mi responsabilidad ante cualquier hecho. Y la decisión la toma el presidente de la República", concluyó la ministra.