Un privado proyecta un parque solar de 50 MW en Cerro Largo y prevé vender energía a UTE o a otras empresas

Uruguay atraviesa una nueva etapa de expansión de su generación eléctrica y la energía solar aparece como uno de los principales focos de crecimiento previstos para los próximos años.

En ese escenario, un proyecto privado plantea instalar un parque solar fotovoltaico de 50 MW en las afueras de Melo, en Cerro Largo.

El titular del proyecto es Nesyla S.A., perteneciente al grupo Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd. La iniciativa se desarrollará en un predio rural de 185,15 hectáreas , de las cuales ocupará aproximadamente 160,05 hectáreas , y contempla la instalación de 83.425 módulos fotovoltaicos.

El tipo de cambio real se estabilizó: cómo quedó Uruguay frente a Brasil, Argentina y el resto del mundo

La documentación del proyecto a la que accedió El Observador señala que es esperable la apertura de licitaciones para la venta de energía a UTE . A su vez, plantea que, debido a la futura instalación de grandes consumidores industriales, podría existir la posibilidad de venta de energía entre privados .

La planta tendrá una potencia de 50 MW, con una potencia pico de 60,7 MWp. Los módulos tendrán una potencia unitaria de 710 Wp y estarán instalados sobre estructuras móviles de un eje. Los paneles estarán dispuestos en configuraciones de 50 o 25 módulos.

¿Por qué se eligió la zona de Melo?

Uno de los elementos considerados para la ubicación del proyecto es el recurso solar disponible en la zona.

Según el relevamiento del recurso solar realizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en 2008, del que surgió un mapa solar de Uruguay, en el centro de Cerro Largo, cerca de Melo, existe una irradiancia diaria media de aproximadamente 4,5 kWh por metro cuadrado.

La comunicación del proyecto presentada ante el Ministerio de Ambiente señala además que se trata de un nivel moderado a escala global, pero que dentro de Uruguay se encuentra entre los más altos.

La zona donde se ubica el proyecto corresponde a un área de irradiación media-alta a nivel nacional. La irradiación diaria promedio anual es de 4,5 kW/m²/día, con máximos de 6,7 kW/m²/día en enero.

La empresa y sus proyectos en Uruguay

Nesyla S.A. pertenece a Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd., una empresa dedicada a brindar soluciones sostenibles en energía, desde el desarrollo y financiamiento de proyectos hasta su construcción y operación.

En Uruguay, Atlantica ya cuenta con Albisu, un parque solar de 10 MW ubicado en Salto. El activo tiene desde 2023 un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años con Montevideo Refrescos SRL, subsidiaria de Coca-Cola FEMSA.

Atlantica también cuenta con proyectos eólicos en Uruguay: Palmatir, de 50 MW en Tacuarembó; Cadonal, de 50 MW en Flores; y Melowind, de 50 MW en Cerro Largo. Estos parques tienen contratos de venta de energía con UTE.

La compañía fue fundada en Inglaterra y Gales en diciembre de 2013 y actualmente cuenta con 3,6 GW en operación y construcción. El 56 % corresponde a desarrollos de energía solar, con proyectos en América, Europa y África.

Hasta 19 meses de obras

La implementación de la planta insumiría, como máximo, unos 19 meses. De ese período, aproximadamente 14 meses corresponderían a la construcción propiamente dicha y los cinco meses restantes a la puesta en marcha. Para llevar adelante las obras, se estima que el proyecto ocupará directamente entre 50 y 250 personas durante la totalidad del cronograma.

Una vez en funcionamiento, la vida media de una planta solar fotovoltaica es de unos 30 años, según la documentación. Si bien su desmantelamiento no implica grandes dificultades, también se contempla la posibilidad de que el proyecto no sea abandonado y que su infraestructura sea actualizada con las mejores tecnologías disponibles en ese momento y de acuerdo con los requerimientos de energía existentes.

Más generación solar

El proyecto de Cerro Largo se plantea en un contexto de crecimiento previsto de la demanda eléctrica en Uruguay. Según la documentación, las últimas estimaciones del MIEM prevén que será necesaria la instalación de generación solar fotovoltaica en los próximos años para abastecer de la mejor manera esa demanda.

A esto se suma la evolución de los costos. La documentación señala que los costos de generación solar han disminuido y se estima que continuarán disminuyendo, haciendo que esta alternativa resulte más atractiva.

La producción de energía solar fotovoltaica en Uruguay también ha aumentado desde 2013. El período entre 2013 y 2018 registró un incremento significativo y, desde ese año hasta 2024, continuó creciendo, aunque a un ritmo menor.

En este escenario, UTE prevé sumar entre 500 y 600 MW de generación solar durante el quinquenio, como parte de la estrategia definida por el MIEM. Parte de esa nueva capacidad será desarrollada con participación del sector privado, según se ha manifestado desde el gobierno.

Hasta ahora, UTE ha impulsado parques solares con fondos propios, como los proyectos de Punta del Tigre, en San José, y el de Melo, en Cerro Largo. También avanza en iniciativas financiadas mediante el mercado de capitales, como el proyecto de Río Negro, de 30 MW.