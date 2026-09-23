Meteorólogo anunció lluvias para los próximos días y anticipó un domingo "espantoso en todo el país": los detalles

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que las lluvias regresarán a Uruguay durante los próximos días , aunque inicialmente serán de escasa entidad, y puso especial atención en lo que puede ocurrir durante el fin de semana del Patrimonio, el sábado 3 y domingo 4 de octubre . Según afirmó este miércoles en Informativo Sarandí , los modelos actuales muestran un panorama especialmente complicado para el domingo: "El domingo es espantoso" , aseguró, y anticipó "impresionante lluvia" en todo el país .

Para los próximos días, en tanto, Ramis prevé algunas precipitaciones hacia el final del domingo y lluvias el martes, aunque aclaró que los acumulados serían bajos. El meteorólogo también advirtió que este miércoles se registraron heladas tardías en distintos puntos del país , con especial incidencia de las heladas agrometeorológicas.

" Hoy hubo helada a diestra y siniestra ", afirmó Ramis durante su columna en Informativo Sarandí . Según explicó, se registraron "algunas pocas heladas meteorológicas", pero hubo "muchísimas" heladas agrometeorológicas en todo el país . "Así que cuidado. Unas heladas tardías, esas que queman todos los brotes ", advirtió.

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Para este miércoles 23 de setiembre , Ramis pronosticó una temperatura mínima de 4 °C en Montevideo y una máxima de 16 °C , con abundante nubosidad y una mejora hacia la tardecita y la noche.

El cambio más importante llegará el jueves, cuando la temperatura subirá de manera considerable: la mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 23 °C. Habrá abundante nubosidad durante la mañana y estará despejado en la tarde y noche.

Para el viernes, Ramis espera una mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C, con cielo nuboso, mientras que el sábado las temperaturas estarán entre los 13 °C y los 19 °C, también con nubosidad.

El domingo tendrá una mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C. El cielo estará cubierto y sobre el final de la jornada podría registrarse "algún chaparroncito". "Nada del otro mundo. Un paraguas chiquito ya puede proteger", señaló.

El lunes se esperan 14 °C de mínima y 19 °C de máxima, con cielo cubierto. Para el martes, Ramis anticipó temperaturas de entre 13 °C y 18 °C, con lluvias.

De todas formas, aclaró que las precipitaciones previstas serán escasas: "Cinco milímetros, la lluvia no es tampoco gran cosa".

Qué dijo Ramis sobre el fin de semana del Patrimonio

Ramis también adelantó qué muestran actualmente los modelos para el fin de semana del Patrimonio, que se celebrará el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Según el meteorólogo, por el momento el sábado aparece como la mejor jornada para realizar actividades, ya que las lluvias previstas se desplazaron hacia el domingo.

"El domingo es espantoso", resumió Ramis al referirse al pronóstico actual para el 4 de octubre.

Ante la consulta sobre si esa situación abarcaría todo Uruguay, respondió: "En todo el país, sí. En todo el país, impresionante la lluvia".

Ramis remarcó que se trata de una previsión realizada con varios días de anticipación y que, por tanto, todavía puede modificarse. Sin embargo, sostuvo que "al día de hoy, el mejor día es el sábado porque no va a llover".