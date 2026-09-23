El partido que se perderá Francisco Calvo en Nacional y para cuándo esperan su regreso tras su convocatoria a la selección de Costa Rica

Nacional ya sabe que no podrá contar con el zaguero Francisco Calvo , convocado por la selección de Costa Rica, al menos por un partido y hace cálculos para que pueda regresar a tiempo y estar en el siguiente.

El defensa que es figura tricolor en este segundo semestre del año , con su gol ante Peñarol en el clásico del Campeón del Siglo y el que le marcó el domingo a Defensor Sporting para el triunfo 3-2 con remontada en la hora, fue citado por la selección de su país y ya se encuentra entrenando con el plantel que dirige el argentino Fernando Batista.

Los ticos jugarán por la Liga de Naciones de Concacaf los siguientes partidos: este jueves 24 de setiembre ante Curazao de local, el domingo 27 de visitante ante Haití, mientras que el jueves 1° de octubre irán a Nicaragua y el domingo 4 recibirán a Haití.

De esa forma, Calvo se perderá el partido de Nacional ante Cerro Largo del próximo sábado 26 a las 15:00 en Melo .

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Figura en Nacional, Francisco Calvo fue convocado por Costa Rica y se perderá los próximos partidos por el Torneo Clausura, aunque los tricolores esperan que vuelva antes

Francisco Calvo Foto: Enzo Santos/Focouy

El siguiente encuentro de los tricolores será ante Montevideo City Torque, equipo sensación del fútbol uruguayo que lidera el Torneo Clausura sin puntos perdidos y que está en semifinales de la Copa Sudamericana, el día lunes 5 de octubre, que fue fijado para ese día debido a la actividad de los ciudadanos y al partido retrasado ante Peñarol que jugarán entre semana el miércoles 30 de octubre a las 20:00.

En Nacional hicieron gestiones para que, en caso de que Costa Rica logre buenos resultados en sus tres primeros partidos, Calvo sea liberado y no esté en el último duelo ante Haití que jugarán el domingo 4 de locales en el Estadio Saprissa a las 18:00 (21:00 de Uruguay).

Francisco Calvo en la selección de Costa Rica

Así lo manifestó el propio entrenador Daniel Carreño, quien dijo que se contactó con el cuerpo técnico de Batista. Los tricolores entienden que en el club el jugador elevó su nivel, lo que llevó a que fuera citado por su combinado.

Otra opción que manejaron en los albos es que, en caso de que esté a la orden en ese partido de su selección, no tenga tantos minutos y pueda regresar lo antes posibles, aunque llegaría a Uruguay sobre el día del partido ante Torque.