Detuvieron a sospechoso de tirar a anciana de 82 años para robarle en Malvín Norte: tiene 33 años y antecedentes penales

La Policía de Montevideo detuvo a un hombre de 33 años como sospechoso de haber tirado a una anciana de 82 años para robarle su cartera hace unas semanas en Malvín Norte .

El detenido tiene además siete antecedentes penales , confirmaron las autoridades a El Observador. El sospechoso fue visto circulando en bicicleta en el mismo lugar en que ocurrió la rapiña, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

El robo ocurrió el viernes 11 de setiembre , precisamente, cuando el individuo también transitaba la zona en su bicicleta. Fue en esa instancia que tomó la cartera de la anciana y esta terminó en el piso .

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Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, el delincuente huyó del lugar hacia la rambla . Pocas horas después, ya había sido identificado y las autoridades lo estaban buscando.

El martes en el programa Todo un Tema del streaming de El Observador, la alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, reclamó mayor presencia policial en Malvín Norte. A su vez, Ruiz afirmó que funcionarios municipales han sido agredidos con armas de fuego.

"A la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) por Malvín Norte no la he visto", sostuvo Ruiz. La alcaldesa señaló que se reunió la semana pasada con Víctor Abal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y reclamó por este asunto: "No estoy diciendo que no haya Policía, pero tiene que haber más presencia policial y permanente. No es cuestión de que vayan una semana".