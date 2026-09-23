Choque entre tres camiones y una camioneta terminó con un vuelco en Canelones: dos personas resultaron heridas

Un siniestro de tránsito que involucró a tres camiones y una camioneta dejó a dos personas heridas este miércoles de mañana en Canelones y provocó el corte de la Ruta 69, informó Policía Caminera.

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El hecho ocurrió sobre las 09:05 en el kilómetro 30 de esa ruta. Según la información primaria y el relato de los conductores, dos camiones de mayor porte circulaban de sur a norte cuando una camioneta habría adelantado a uno de ellos y luego frenado para girar e ingresar a un predio particular.

En esa situación, uno de los camiones chocó lateralmente contra otro camión de menor porte que circulaba en sentido contrario y transportaba garrafas.

Producto del impacto, este último vehículo volcó sobre la faja natural. Sus dos ocupantes resultaron lesionados. El conductor, de 38 años, fue diagnosticado como "politraumatizado", mientras que su acompañante, de 19 años, sufrió un "politraumatismo moderado". Ambos fueron trasladados al Banco de Seguros del Estado (BSE).