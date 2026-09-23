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Choque entre tres camiones y una camioneta terminó con un vuelco en Canelones: dos personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió este miércoles de mañana en el kilómetro 30 de la ruta 69 e involucró a tres camiones y una camioneta. Un vehículo que transportaba garrafas volcó y sus dos ocupantes fueron trasladados al BSE.

23 de septiembre de 2026 12:21 hs
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Un siniestro de tránsito que involucró a tres camiones y una camioneta dejó a dos personas heridas este miércoles de mañana en Canelones y provocó el corte de la Ruta 69, informó Policía Caminera.

El hecho ocurrió sobre las 09:05 en el kilómetro 30 de esa ruta. Según la información primaria y el relato de los conductores, dos camiones de mayor porte circulaban de sur a norte cuando una camioneta habría adelantado a uno de ellos y luego frenado para girar e ingresar a un predio particular.

En esa situación, uno de los camiones chocó lateralmente contra otro camión de menor porte que circulaba en sentido contrario y transportaba garrafas.

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Producto del impacto, este último vehículo volcó sobre la faja natural. Sus dos ocupantes resultaron lesionados. El conductor, de 38 años, fue diagnosticado como "politraumatizado", mientras que su acompañante, de 19 años, sufrió un "politraumatismo moderado". Ambos fueron trasladados al Banco de Seguros del Estado (BSE).

La camioneta involucrada en el siniestro fue identificada posteriormente. La Ruta 69 permanecía cortada mientras personal de Policía Científica trabajaba en el lugar.

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