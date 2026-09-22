Tras lesionar a Federico Valverde, el "villano" Kang-in Lee viajó a Corea del Sur para enfrentarse a Uruguay en el segundo amistoso de Diego Forlán

La paradoja del fútbol internacional vuelve a cruzarse en el camino de la selección uruguaya. Mientras Federico Valverde debió quedarse en España para iniciar su rehabilitación tras sufrir una importante lesión articular, el protagonista de la infracción que lo marginó de la convocatoria, Kang-In Lee, sí dirá presente en la cita internacional de la fecha FIFA ante los celestes.

El mediocampista asiático, quien jugó en Atlético de Madrid durante la victoria 2-1 sobre Real Madrid en el clásico del pasado domingo, fue reservado por el entrenador español del combinado surcoreano, Robert Moreno.

De este modo, estará a la orden para medirse ante la celeste el próximo lunes 28 de setiembre, en el segundo compromiso del ciclo técnico encabezado por Diego Forlán.

Sin embargo, la lesión de Valverde hizo que se quedara fuera de esos amistosos y su lugar en la delegación lo ocupará Emiliano Martínez.

Qué es un esguince de grado 3 en un tobillo como el que dejó fuera a Federico Valverde de la selección uruguaya y cuánto tiempo de recuperación lleva

El Comité Técnico de Árbitros dijo que era "roja a Kang-in Lee por la falta a Valverde"; el uruguayo tiene roto el ligamento del tobillo y es baja por semanas

La importante lesión que le ocasionó a Federico Valverde y la expulsión que no vio y que el CTA dijo que fue un error

La controversia en torno a la jugada no paró de crecer. Este martes, Real Madrid emitió un parte médico oficial.

En lo relativo al parte médico de Federico Valverde, el mismo confirmó que el mediocampista padece un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, la variante más severa de este tipo de lesiones.

Un esguince de ese tipo implica habitualmente una rotura de ligamento completa, aunque en el caso del uruguayo es una rotura parcial.

El patadón de Kang In-Lee de Atlético de Madrid sobre Federico Valverde en el clásico Atlético de Madrid vs Real Madrid por LaLiga de España

Esto le demandará estar varias semanas fuera de las canchas. Si bien Real Madrid estima que el tiempo de baja oscilará entre dos y tres semanas, médicos especializados en el tema en España no concuerdan y explicaron que debería cumplir con el plazo de ocho a 12 semanas que es el normal, para no correr el riesgo de volver a rompérselo y allí sí, de forma total.

A la par del diagnóstico médico, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España emitió un informe lapidario respecto al arbitraje del clásico de la capital española. El organismo admitió que tanto Miguel Ángel Ortiz Arias en el campo de juego como Daniel Jesús Trujillo Suárez desde el VAR incurrieron en una grave equivocación al no sancionar la falta.

Según el dictamen del CTA, la infracción de Kang-In Lee requería "tiro libre directo y roja directa", señalando un "error claro y manifiesto del árbitro" y remarcando de forma contundente que "el VAR debió intervenir" para concretar la expulsión.

Con este agitado trasfondo disciplinario, el volante coreano ya se sumó a su delegación para medirse ante el seleccionado uruguayo.

Estos son los cuatro partidos que jugará Corea del Sur en esta fecha FIFA de setiembre-octubre: