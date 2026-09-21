Nacional derrotó 3-2 a Defensor Sporting, Peñarol le ganó 2-1 a Cerro y Montevideo City Torque goleó 4-1 a Central Español, en una fecha en la que además, Liverpool y Racing igualaron sin goles, en los partidos más importantes que involucró a los equipos que juegan por las posicones principales de la Tabla Anual.
Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura, Anual y descenso tras la séptima fecha: Peñarol lidera el año y Torque se aleja en el Clausura
A falta de ocho fechas para el final de la temporada regular de la Liga Uruguaya entre el primero y cuarto de la Anual hay tres puntos de diferencia