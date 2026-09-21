Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura, Anual y descenso tras la séptima fecha: Peñarol lidera el año y Torque se aleja en el Clausura

Diego Aguirre en el clásico entre Peñarol y Nacional

Nacional derrotó 3-2 a Defensor Sporting, Peñarol le ganó 2-1 a Cerro y Montevideo City Torque goleó 4-1 a Central Español, en una fecha en la que además, Liverpool y Racing igualaron sin goles, en los partidos más importantes que involucró a los equipos que juegan por las posicones principales de la Tabla Anual.

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En el resto de la séptima fecha, este domingo hubo empate entre Danubio y Wanderers 1-1 en Jardines del Hipódromo.

En tanto, por la mañana, Juventud de Las Piedras, de visita, le ganó 3-1 a Albion y lo complicó muchísimo en el descenso.

El sábado, a su vez, Progreso dio la nota y le ganó en Florida 2-1 a Boston River que este domingo cesó a su técnico Ignacio Ithurralde.