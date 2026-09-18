Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así se juega la séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol va al Tróccoli, Nacional recibe a Defensor y Torque cierra la etapa ante Central Español

La fecha de juega de sábado a lunes; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

18 de septiembre de 2026 15:08 hs
2021022- Estadio Luis Tróccoli- Cerro- Foto Leonardo Carreño-FocoUy (1)

Recientemente clasificado a las semifinales de un torneo internacional por primera vez en su historia, Montevideo City Torque buscará prolongar su gran momento en la séptima fecha de un Torneo Clausura que lidera con puntaje perfecto, etapa en la que Peñarol visita a Cerro y Nacional recibe a Defensor Sporting.

Peñarol al Tróccoli

Este sábado, la etapa comenzará con tres encuentros: Boston River-Progreso, Deportivo Maldonado-Cerro Largo y Cerro-Peñarol.

Este último partido pondrá cara a cara a dos equipo con realidades distintas en la temporada y con un mismo objetivo en el Clausura.

Germán Pezzella y Mauricio Lemos de Peñarol ante Albion por el Torneo Clausura

Germán Pezzella y Mauricio Lemos de Peñarol ante Albion por el Torneo Clausura

Peñarol es uno de los líderes de la Tabla Anual acumulada, mientras que Cerro lucha por no perder la categoría. Más allá de esto, ambos están bien posicionados en el tercer y último torneo del año y prometen luchar por el título hasta el final.

El grupo selecto al que ingresó Montevideo City Torque tras pasar a semifinales de la Copa Sudamericana: es el cuarto equipo chico en alcanzar esa instancia

El impactante invicto de Montevideo City Torque jugando como local que mantiene desde 2021 en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Nacional vs Defensor Sporting

El domingo, Albion recibirá a Juventud, Danubio se enfrentará a Montevideo Wanderers, Racing visitará a Liverpool y Nacional se medirá con Defensor Sporting.

Tiziano Correa celebra el 1-0 de penal para Nacional ante Progreso por la Copa AUF Uruguay

Tiziano Correa celebra el 1-0 de penal para Nacional ante Progreso por la Copa AUF Uruguay

Invicto desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica, pero casi sin opciones de ser campeón, el Tricolor buscará puntos que lo hagan escalar en la Anual y lo acerquen a la Copa Libertadores del próximo año.

City Torque visita a Central Español

Tras los siete encuentros que se disputarán el fin de semana, el conjunto ciudadano saltará al campo de juego el lunes para visitar a Central Español en un juego en el que tratará de dar un nuevo paso hacia el título.

Aún con el juego ante Peñarol de la primera fecha pendiente, el equipo dirigido por Marcelo Méndez suma 15 unidades y aventaja por dos a Liverpool y Cerro.

De acuerdo con esto, una nueva victoria y un buen resultado en el juego ante el Aurinegro dejarían en una posición inmejorable a una escuadra que tiene además la delantera más goleadora y una de las defensas menos vencidas del Clausura.

Mientras tanto, Montevideo City Torque se prepara también para jugar las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia a la que accedió tras una épica victoria ante el peruano Cienciano.

Después de perder por 0-2 en Cusco, el equipo de Méndez goleó por 3-0 en Montevideo y se citó con el Atlético Mineiro del argentino Eduardo Domínguez.

Partidos de la octava jornada del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Sábado 19 de setiembre 12:00 Boston River-Progreso Campeones Olímpicos Mathías De Armas Pablo Llarena, Alberto Piriz y Bruno Sacarelo

Daniel Rodríguez y Diego Riveiro
Sábado 19 15:30 Cerro-Peñarol Tróccoli Leodan González Nicolás Tarán, Marcos Rosamen y Andrés Martínez

Antonio García y Yimmy Alvarez
Sábado 19 18:30 Deportivo Maldonado-Cerro Largo Campus Javier Burgos Mathías Muniz, Sebastián Silvera y Elías Lorenzo

Christian Ferreyra y Héctor Bergalo
Domingo 20 10:00 Albion-Juventud Franzini Javier Feres Martín Soppi, Carlos Roca y Ruben Umpiérrez

Andrés Cunha y Santiago Motta
Domingo 20 13:00 Danubio-Wanderers Jardines Andrés Matonte Carlos Barreiro, Julién Pérez y Juan Cianni

Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui
Domingo 20 16:30 Nacional-Defensor Sp. Gran Parque Central Esteban Ostojich Agustín Berisso, Federico Piccardo y Federico Arman

Diego Dunajec y Santiago Fernández
Domingo 20 20:00 Liverpool-Racing Parque Viera Gustavo Tejera Héctor Bergalo, Matías Rodríguez y Pablo Silveira

Jonathan Fuentes y Richard Trinidad
Lunes 21 19:30 Central Español-Montevideo City Torque Palermo Hernán Heras Andrés Nievas, Ernesto Hartwig y Federico Modernell

Yimmy Álvarez y Federico Piccardo

Las más leídas

El premio económico que Montevideo City Torque embolsa por llegar a semis de Copa Sudamericana y todo lo que lleva recaudado

Sal en el vestuario, drone y más: la chicana de Montevideo City Torque a Cienciano en la que recordaron cómo "le mojaron la oreja" en el partido en Cusco

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

¿Cuándo juega Montevideo City Torque ante Atlético Mineiro las semifinales de la Copa Sudamericana y por qué es un rival especial para Marcelo Méndez?

Temas

Torneo Clausura Peñarol Estadio Luis Tróccoli Nacional

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos