Así se juega la séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol va al Tróccoli, Nacional recibe a Defensor y Torque cierra la etapa ante Central Español

Recientemente clasificado a las semifinales de un torneo internacional por primera vez en su historia, Montevideo City Torque buscará prolongar su gran momento en la séptima fecha de un Torneo Clausura que lidera con puntaje perfecto, etapa en la que Peñarol visita a Cerro y Nacional recibe a Defensor Sporting .

Este último partido pondrá cara a cara a dos equipo con realidades distintas en la temporada y con un mismo objetivo en el Clausura.

Peñarol es uno de los líderes de la Tabla Anual acumulada, mientras que Cerro lucha por no perder la categoría. Más allá de esto, ambos están bien posicionados en el tercer y último torneo del año y prometen luchar por el título hasta el final.

Germán Pezzella y Mauricio Lemos de Peñarol ante Albion por el Torneo Clausura

El impactante invicto de Montevideo City Torque jugando como local que mantiene desde 2021 en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

El grupo selecto al que ingresó Montevideo City Torque tras pasar a semifinales de la Copa Sudamericana: es el cuarto equipo chico en alcanzar esa instancia

Nacional vs Defensor Sporting

El domingo, Albion recibirá a Juventud, Danubio se enfrentará a Montevideo Wanderers, Racing visitará a Liverpool y Nacional se medirá con Defensor Sporting.

Tiziano Correa celebra el 1-0 de penal para Nacional ante Progreso por la Copa AUF Uruguay FOTO: @Nacional

Invicto desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica, pero casi sin opciones de ser campeón, el Tricolor buscará puntos que lo hagan escalar en la Anual y lo acerquen a la Copa Libertadores del próximo año.

City Torque visita a Central Español

Tras los siete encuentros que se disputarán el fin de semana, el conjunto ciudadano saltará al campo de juego el lunes para visitar a Central Español en un juego en el que tratará de dar un nuevo paso hacia el título.

Gastón Britos / FocoUy

Aún con el juego ante Peñarol de la primera fecha pendiente, el equipo dirigido por Marcelo Méndez suma 15 unidades y aventaja por dos a Liverpool y Cerro.

De acuerdo con esto, una nueva victoria y un buen resultado en el juego ante el Aurinegro dejarían en una posición inmejorable a una escuadra que tiene además la delantera más goleadora y una de las defensas menos vencidas del Clausura.

Mientras tanto, Montevideo City Torque se prepara también para jugar las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia a la que accedió tras una épica victoria ante el peruano Cienciano.

Después de perder por 0-2 en Cusco, el equipo de Méndez goleó por 3-0 en Montevideo y se citó con el Atlético Mineiro del argentino Eduardo Domínguez.

Partidos de la octava jornada del Torneo Clausura: