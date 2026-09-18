Así se juega la séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol va al Tróccoli, Nacional recibe a Defensor y Torque cierra la etapa ante Central Español

Recientemente clasificado a las semifinales de un torneo internacional por primera vez en su historia, Montevideo City Torque buscará prolongar su gran momento en la séptima fecha de un Torneo Clausura que lidera con puntaje perfecto, etapa en la que Peñarol visita a Cerro y Nacional recibe a Defensor Sporting.
Peñarol al Tróccoli
Este sábado, la etapa comenzará con tres encuentros: Boston River-Progreso, Deportivo Maldonado-Cerro Largo y Cerro-Peñarol.
Este último partido pondrá cara a cara a dos equipo con realidades distintas en la temporada y con un mismo objetivo en el Clausura.
Germán Pezzella y Mauricio Lemos de Peñarol ante Albion por el Torneo Clausura
FOTO: @OficialCAP
Peñarol es uno de los líderes de la Tabla Anual acumulada, mientras que Cerro lucha por no perder la categoría. Más allá de esto, ambos están bien posicionados en el tercer y último torneo del año y prometen luchar por el título hasta el final.
Nacional vs Defensor Sporting
El domingo, Albion recibirá a Juventud, Danubio se enfrentará a Montevideo Wanderers, Racing visitará a Liverpool y Nacional se medirá con Defensor Sporting.
Tiziano Correa celebra el 1-0 de penal para Nacional ante Progreso por la Copa AUF Uruguay
FOTO: @Nacional
Invicto desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica, pero casi sin opciones de ser campeón, el Tricolor buscará puntos que lo hagan escalar en la Anual y lo acerquen a la Copa Libertadores del próximo año.
City Torque visita a Central Español
Tras los siete encuentros que se disputarán el fin de semana, el conjunto ciudadano saltará al campo de juego el lunes para visitar a Central Español en un juego en el que tratará de dar un nuevo paso hacia el título.
Aún con el juego ante Peñarol de la primera fecha pendiente, el equipo dirigido por Marcelo Méndez suma 15 unidades y aventaja por dos a Liverpool y Cerro.
De acuerdo con esto, una nueva victoria y un buen resultado en el juego ante el Aurinegro dejarían en una posición inmejorable a una escuadra que tiene además la delantera más goleadora y una de las defensas menos vencidas del Clausura.
Mientras tanto, Montevideo City Torque se prepara también para jugar las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia a la que accedió tras una épica victoria ante el peruano Cienciano.
Después de perder por 0-2 en Cusco, el equipo de Méndez goleó por 3-0 en Montevideo y se citó con el Atlético Mineiro del argentino Eduardo Domínguez.
Partidos de la octava jornada del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Sábado 19 de setiembre
|12:00
|Boston River-Progreso
|Campeones Olímpicos
|Mathías De Armas
|Pablo Llarena, Alberto Piriz y Bruno Sacarelo
|
Daniel Rodríguez y Diego Riveiro
|Sábado 19
|15:30
|Cerro-Peñarol
|Tróccoli
|Leodan González
|Nicolás Tarán, Marcos Rosamen y Andrés Martínez
|
Antonio García y Yimmy Alvarez
|Sábado 19
|18:30
|Deportivo Maldonado-Cerro Largo
|Campus
|Javier Burgos
|Mathías Muniz, Sebastián Silvera y Elías Lorenzo
|
Christian Ferreyra y Héctor Bergalo
|Domingo 20
|10:00
|Albion-Juventud
|Franzini
|Javier Feres
|Martín Soppi, Carlos Roca y Ruben Umpiérrez
|
Andrés Cunha y Santiago Motta
|Domingo 20
|13:00
|Danubio-Wanderers
|Jardines
|Andrés Matonte
|Carlos Barreiro, Julién Pérez y Juan Cianni
|
Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui
|Domingo 20
|16:30
|Nacional-Defensor Sp.
|Gran Parque Central
|Esteban Ostojich
|Agustín Berisso, Federico Piccardo y Federico Arman
|
Diego Dunajec y Santiago Fernández
|Domingo 20
|20:00
| Liverpool-Racing
|Parque Viera
|Gustavo Tejera
|Héctor Bergalo, Matías Rodríguez y Pablo Silveira
|
Jonathan Fuentes y Richard Trinidad
|Lunes 21
|19:30
|Central Español-Montevideo City Torque
|Palermo
|Hernán Heras
|Andrés Nievas, Ernesto Hartwig y Federico Modernell
|
Yimmy Álvarez y Federico Piccardo