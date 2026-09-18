Nicolás Wunsch en Quedó Picando: "Defensor Sporting te exige como un equipo grande" y la previa del partido ante Nacional

En la previa del partido contra Nacional , el futbolista de Defensor Sporting Nicolás Wunsch aseguró que en el violeta a los jugadores se les exige "como un equipo grande", y destacó el trabajo del entrenador Mauricio Larriera en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

El enganche de Defensor valoró que la victoria 1-0 ante Deportivo Maldonado del pasado fin de semana, que dio fin a una racha de ocho partidos sin victorias, les permitió trabajar más tranquilos de cara al encuentro ante Nacional.

Consultado sobre cómo trabajaron esta semana antes de enfrentar a un grande, el jugador afirmó que se vivió "igual que todas". "Con un poco más de tranquilidad porque ganamos, pero igual que todas. Hoy justo también metimos unos pollos en la parrilla , ahí compartimos un rato con con los compañeros", agregó.

A Wunsch también le preguntaron sobre la exigencia de jugar en Defensor Sporting, y no dudó en catalogar al violeta como "el tercer grande".

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"Es un club muy grande que te da todo, y la gente lo toma de esa manera; te exigen como si fueras un grande. Nosotros lo tomamos bien, más allá de que hay muchos chicos. En formativas estamos acostumbrados a ganar todo, y esa exigencia nos ayuda a sentirnos importantes y a saber que podemos dar más", expresó.

Respecto a Mauricio Larriera, el futbolista destacó la búsqueda de un juego vertical y asociado: "Mauricio es un entrenador con una carrera muy larga y nos transmite que siempre vayamos para adelante. Nos pide mucho juego asociado y que terminemos las jugadas. La semana de entrenamiento es muy intensa y positiva, y el desafío es trasladar esa energía al partido y cerrar los resultados".

El aprendizaje que le dejó Cerro y la vuelta a Defensor

Wunsch, quien debutó en la viola en 2021 en Segunda División, reconoció que su paso a préstamo por Cerro en 2024 fue un punto de inflexión en su carrera profesional. El mediocampista valoró la experiencia de haber jugado en un contexto distinto, lo que le permitió dimensionar las condiciones de trabajo que ofrece Defensor Sporting.

"Mi paso por Cerro lo disfruté y lo valoré mucho. Son dos clubes con una infraestructura totalmente diferente. Cuando volví a Defensor, tomé la vuelta de otra manera; lo veía más armado, con cosas que quizás antes no notaba, como tener siempre agua, médicos a disposición e indumentaria completa. Son situaciones básicas que necesita un futbolista profesional y que uno no termina de valorar hasta que no las tiene", explicó el jugador.

Al ser consultado sobre el fenómeno de Cerro, que en las últimas temporadas se ha salvado del descenso a pesar de las dificultades económicas, Wunsch atribuyó el éxito al factor humano: "Lo de Cerro es una locura. Creo que todo pasa por el grupo. Cuando peleé el descenso allí, entendí que el grupo te salva de todo. Si están unidos y tiran todos para el mismo lado, las carencias se disimulan".

Sobre sus aspiraciones a futuro, el mediocampista no ocultó su deseo de dar el salto al fútbol europeo, mencionando a la Premier League como su destino favorito.

Además, elogió a Nicolás Scotti, una de las promesas del club que debutó en Primera con 16 años: "Tiene todo. Hace cosas que me hacen acordar a Neymar. Es un jugador increíble que ya marca una diferencia física y técnica importante".