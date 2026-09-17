Montevideo City Torque vs Cienciano EN VIVO por la Copa Sudamericana: el equipo de Méndez va por la remontada

Montevideo City Torque se juega el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana recibiendo en el estadio Centenario a Cienciano de Perú, por la revancha de los cuartos de final de la competencia, con la desventaja de tener que remontar la serie luego de perder 2-0 la ida. El partido empezará a las 21:30 horas.