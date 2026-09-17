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Montevideo City Torque vs Cienciano EN VIVO por la Copa Sudamericana: el equipo de Méndez va por la remontada

Seguí EN VIVO la revancha entre Montevideo City Torque y Cienciano de Perú por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

17 de septiembre 2026 - 20:52hs
Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez

Foto: José Angulo/AFP

EN VIVO

Montevideo City Torque se juega el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana recibiendo en el estadio Centenario a Cienciano de Perú, por la revancha de los cuartos de final de la competencia, con la desventaja de tener que remontar la serie luego de perder 2-0 la ida. El partido empezará a las 21:30 horas.

Seguí las estadísticas y el minuto a minuto en vivo:

Montevideo City Torque vs Cienciano en vivo

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Así forma Cienciano

Así va Montevideo City Torque

¿Cómo llega Montevideo City Torque a este encuentro?

El equipo de Méndez llega con un partido oficial más en sus piernas durante esta semana. El lunes, Montevideo City Torque derrotó 3-1 a Liverpool en el campeonato uruguayo, resultado que le permitió llegar con ritmo competitivo al decisivo encuentro continental, aunque con menos descanso.

Nahuel Da Silva

Nahuel Da Silva

¿Cómo llega Cienciano a este partido?

El equipo peruano llega con más descanso a este compromiso debido a que su encuentro por la Liga 1 de Perú fue postergado, por lo que el plantel pudo concentrarse exclusivamente en la revancha internacional. El cuadro cusqueño viajó a Montevideo con dos días de anticipación y realizó su preparación en territorio uruguayo.

¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Cienciano?

Al tratarse de un partido internacional por la Copa Sudamericana, los derechos de televisación pertenecen a la cadena ESPN. El encuentro se podrá ver en vivo por cable en dicha señal y también estará disponible en streaming a través de la plataforma Disney+.

Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del partido entre Montevideo City Torque y Cienciano por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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