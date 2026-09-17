Diego Forlán habló antes de viajar a Japón para debutar como DT de la selección uruguaya, y explicó la ausencia de Luis Suárez: "Fue más una decisión de él"

El entrenador interino de la selección uruguaya , Diego Forlán , dijo que es "un privilegio y un orgullo" dirigir a la celeste y habló sobre la no convocatoria de Luis Suárez, antes de viajar a Asia para debutar como entrenador de la mayor con tres partidos amistosos ante Japón, Corea del Sur e India .

Antes de ingresar al Aeropuerto de Carrasco para comenzar su viaje rumbo a Japón, donde la selección tendrá su primer amistoso de la fecha FIFA el jueves 24 de setiembre , Forlán aseguró estar "contento y con unas expectativas muy lindas" de cara a su estreno como DT celeste.

"Japón y Corea son partidos de primerísimo nivel . India es una selección un poco más desconocida, aunque tuve la oportunidad de jugar allá ocho meses y hay jugadores de grandísimo nivel", expresó.

Consultado sobre la lista de 26 jugadores que presentó, el técnico marcó que se basó en "el rendimiento" de los futbolistas , dentro de un fútbol uruguayo que "tiene muchísimos jugadores y de muy buen nivel". "Traté de convocar a los jugadores que creemos que tienen la mejor oportunidad de rendirle a la selección de la mejor manera", agregó.

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En su opinión, Uruguay viajará con "un plantel con mucha variedad" y "gran jerarquía", con "jugadores que tienen un nivel técnico muy bueno y una buena condición física". "Eso nos permite tener la posibilidad de controlar y tener un poco más el balón, y ser directos. Ofensivamente, tener la contundencia a la que estamos acostumbrados. El ideal de cualquier futbolero es tener gol", continuó.

También valoró que "la predisposición" de todos los jugadores, tanto convocados como no convocados y aquellos que no estuvieron en la reserva, "ha sido espectacular".

Diego Forlán explicó por qué Luis Suárez no fue convocado a la selección uruguaya

Suárez y Forlán

El entrenador también fue consultado sobre la no convocatoria de Luis Suárez, luego de que en su presentación como DT de la selección dijera que tenía posibilidades de volver a la celeste.

Forlán comenzó afirmando que conversa "siempre" con Suárez, algo que "no cambió ahora porque sea el entrenador de la selección".

"Tenemos una grandísima amistad y en ese sentido hablamos directamente y no hay ningún problema. Podría haber sido convocable porque está teniendo un buen rendimiento y por lo que significa, siendo Luis Suárez, pero hemos hablado y él entendió perfectamente", explicó.

Según el entrenador, la no presencia de Suárez "es más una decisión de él, por lo que está viviendo hoy en día". "De cara a lo que viene, para lo que es una competencia oficial, como puede ser la Copa América 2028, está bastante lejano y le pareció que quería enfocarse más en lo que es el club", sentenció.