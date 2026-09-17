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Diego Forlán habló antes de viajar a Japón para debutar como DT de la selección uruguaya, y explicó la ausencia de Luis Suárez: "Fue más una decisión de él"

El entrenador de la selección uruguaya viajó esta mañana rumbo a Japón, para la doble fecha FIFA que afrontará el combinado celeste: "Traté de convocar a los jugadores que creemos que tienen la mejor oportunidad de rendirle a la selección"

17 de septiembre de 2026 11:37 hs
Diego Forlán en conferencia de prensa antes de viajar a Asia para sus tres primeros amistosos como DT de la selección uruguaya

Diego Forlán en conferencia de prensa antes de viajar a Asia para sus tres primeros amistosos como DT de la selección uruguaya

Foto: AUF

El entrenador interino de la selección uruguaya, Diego Forlán, dijo que es "un privilegio y un orgullo" dirigir a la celeste y habló sobre la no convocatoria de Luis Suárez, antes de viajar a Asia para debutar como entrenador de la mayor con tres partidos amistosos ante Japón, Corea del Sur e India.

Antes de ingresar al Aeropuerto de Carrasco para comenzar su viaje rumbo a Japón, donde la selección tendrá su primer amistoso de la fecha FIFA el jueves 24 de setiembre, Forlán aseguró estar "contento y con unas expectativas muy lindas" de cara a su estreno como DT celeste.

"Japón y Corea son partidos de primerísimo nivel. India es una selección un poco más desconocida, aunque tuve la oportunidad de jugar allá ocho meses y hay jugadores de grandísimo nivel", expresó.

Consultado sobre la lista de 26 jugadores que presentó, el técnico marcó que se basó en "el rendimiento" de los futbolistas, dentro de un fútbol uruguayo que "tiene muchísimos jugadores y de muy buen nivel". "Traté de convocar a los jugadores que creemos que tienen la mejor oportunidad de rendirle a la selección de la mejor manera", agregó.

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En su opinión, Uruguay viajará con "un plantel con mucha variedad" y "gran jerarquía", con "jugadores que tienen un nivel técnico muy bueno y una buena condición física". "Eso nos permite tener la posibilidad de controlar y tener un poco más el balón, y ser directos. Ofensivamente, tener la contundencia a la que estamos acostumbrados. El ideal de cualquier futbolero es tener gol", continuó.

También valoró que "la predisposición" de todos los jugadores, tanto convocados como no convocados y aquellos que no estuvieron en la reserva, "ha sido espectacular".

Diego Forlán explicó por qué Luis Suárez no fue convocado a la selección uruguaya

Suárez y Forlán
Suárez y Forlán

El entrenador también fue consultado sobre la no convocatoria de Luis Suárez, luego de que en su presentación como DT de la selección dijera que tenía posibilidades de volver a la celeste.

Forlán comenzó afirmando que conversa "siempre" con Suárez, algo que "no cambió ahora porque sea el entrenador de la selección".

"Tenemos una grandísima amistad y en ese sentido hablamos directamente y no hay ningún problema. Podría haber sido convocable porque está teniendo un buen rendimiento y por lo que significa, siendo Luis Suárez, pero hemos hablado y él entendió perfectamente", explicó.

Según el entrenador, la no presencia de Suárez "es más una decisión de él, por lo que está viviendo hoy en día". "De cara a lo que viene, para lo que es una competencia oficial, como puede ser la Copa América 2028, está bastante lejano y le pareció que quería enfocarse más en lo que es el club", sentenció.

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