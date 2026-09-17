Luis Suárez y Lionel Messi ganaron una nueva copa con el Inter Miami, y el argentino llegó a su gol 100 con el equipo estadounidense

El Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi conquistó este miércoles la Campeones Cup tras derrotar al Cruz Azul de México por 2-0 en el Nu Stadium de Miami, con gol y asistencia del astro argentino .

Con el debut del entrenador argentino Cristian "Kily" González en el banquillo del Inter, y con Suárez y Messi como titulares –además del uruguayo Maximiliano Falcón –, el equipo estadounidense dominó las acciones durante el encuentro.

El primer tanto llegó a los 24 minutos del primer tiempo. Suárez desbordó por la banda derecha y mandó un centro al medio del área , donde Messi se anticipó a su marca y puso de cabeza el 1-0.

Fue el gol número 100 de Messi con la camiseta del Inter Miami, al que llegó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint Germain. Alcanzó esta cifra solo con 115 partidos jugados , en los que además aportó 58 asistencias, lo que indica que promedia 1,3 participaciones de gol por encuentro.

Messi se despide y estos son los insólitos rivales ante los que Paredes, Molina y Almada reducirán sus sanciones con Argentina tras la final del Mundial 2026

Luis Suárez irá hoy por un nuevo título de carácter internacional y otra copa con Inter Miami

Suárez, en tanto, llegó a su cuarta asistencia en el 2026, en el que lleva además 12 goles en 23 partidos jugados.

El brasileño Casemiro fue el encargado de sentenciar el partido a los 80 minutos, al conectar un córner de Messi con un cabezazo que dejó sin chances al arquero Kevin Mier.

Messi to Casemiro!



These two link up again for Casemiro's fourth goal in five games and @InterMiamiCF leads Cruz Azul 2-0 in @CampeonesCup. pic.twitter.com/HoHuHTyEMQ — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

La victoria en la Campeones Cup brinda al Inter Miami su primer título de la temporada y ofrece un respiro para una plantilla que estaba llamada a dominar el continente y no ha dado con la tecla en lo que va de año.

Es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. Suárez, que llegó a principios de 2024, obtuvo en tanto su tercer trofeo con el equipo estadounidense.