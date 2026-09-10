Lionel Messi se convertirá en "accionista mayoritario" del Eldense, equipo español de Segunda División

El astro argentino Lionel Messi se convertirá en "accionista mayoritario" del Eldense , equipo de la segunda división española, confirmó este jueves el club a la AFP, a falta de "los últimos trámites legales y contractuales" , y suma la adquisición de otro equipo de España ya que también es dueño del Cornellá.

El Eldense , club del interior de la provincia de Alicante , se convertirá en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, tras la compra en abril del Cornellà , de cuarta categoría.

El jugador de 39 años todavía brilla con el Inter Miami , pero se retiró de la selección argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

"El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones , lo que le convertiría en el accionista mayoritario", indicó el club.

Lionel Messi mira a la tribuna del Metlife Stadium. Acaba de perder la final del Mundial.

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"En estos momentos, la transacción está pendiente de la culminación de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización necesaria por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)", añadió.

"Por ahora, el club no puede facilitar detalles sobre los términos financieros de la operación ni fijar una fecha definitiva para su cierre, ya que el proceso aún no ha concluido", explicó el equipo, fundado en 1921.

FUENTE: AFP