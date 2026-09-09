"Hubo violencia y se mostró más o menos eso, sin mala leche": lo que dijo la periodista argentina Sofi Martínez tras su video del clásico y el agradecimiento a la gente de Peñarol

La periodista argentina Sofi Martínez se manifestó en sus redes sociales luego de las repercusiones que tuvo su video del pasado clásico Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo, donde mostró imágenes de los incidentes de hinchas carboneros con la Policía, como también entrevistó a un parcial en la lista de inhabilitados para ingresar a espectáculos deportivos.

"Temí por mi vida", tituló en el video que fue publicado por Referí el pasado 3 de setiembre.

Unos 15 puntos de su vlog fueron incluidos en el informe que realizó la Comisión de Seguridad de la AUF en su investigación del caso, que este miércoles tendrá la comunicación del fallo con el castigo que recibirán los carboneros.

La comunicadora argentina, reconocida por su cobertura de la selección albiceleste y de sus entrevistas con Lionel Messi, habló de las repercusiones que tuvo sus imágenes en su último video de su ciclo en el que va a clásicos de Argentina, a los que sumó la experiencia del Peñqrol vs Nacional.

Hincha de Peñarol en la "lista negra" le dijo a la periodista Sofi Martínez que ingresa a los partidos de Peñarol en el Campeón del Siglo; mirá el video

"Temí por mi vida": la periodista argentina Sofi Martínez estuvo en el clásico Peñarol vs Nacional y mostró su experiencia y los incidentes en el Campeón del Siglo; mirá el video

“Han pasado algunas cosas esta semana con respecto al capítulo del clásico uruguayo”, contó en su canal de YouTube.

“Básicamente pasó a ser noticia nacional el video, porque aparentemente la justicia uruguaya tomó el video como prueba para una causa judicial para algunas personas de la hinchada de Peñarol”, comentó, si bien en realidad fue la Comisión de Seguridad de la AUF la que utilizó el video.

Luego, aclaró cuál es el fin de su ciclo y sus coberturas. “¿Qué quiero decir con esto? Mi intención nunca fue con este video de los clásicos hacer algo vinculado a la investigación. No es eso. No es esa la intención. La intención es mostrar el color, las tradiciones, ir a la cancha, lo que hace un hincha yendo a ver un clásico. Esa es la intención, ninguna otra”, agregó.

Martínez agradeció a la “gente de Peñarol” por el trato recibido en el Campeón del Siglo. “Así que yo le mando un saludo a toda la gente de Peñarol, a todos. Santi, vos irás seguramente (le dijo a su camarógrafo) yo creo que ya no puedo ir”.

“Agradecerle a toda la gente de los medios de comunicación uruguayos que me estuvieron escribiendo durante toda la semana, por lo menos 10, 15 medio me han escrito. No voy a salir a decir, qué voy a decir, ¿no? Agradecer a la gente de Peñarol que realmente estuvo muy amena conmigo”, agregó.

“Fue un clásico, pasaron cosas, como pasa en muchas canchas del fútbol, no solamente uruguayo, sino argentino y del mundo. Y bueno, no terminó como esperábamos porque hubo violencia y se mostró más o menos eso. Sin mala leche, siempre”, señaló Martínez.