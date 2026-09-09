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Miguel Merentiel, reservado por Forlán en Uruguay, le dio el triunfo a Boca Juniors en la Copa Sudamericana

Miguel Merentiel marcó el único gol del encuentro entre Boca Juniors y Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

9 de septiembre de 2026 8:57 hs
ESPN

Miguel Merentiel, quién integra la lista de reservados por Diego Forlán en la selección uruguaya, se vistió de héroe y le dio el triunfo 1-0 a Boca Juniors frente a Sao Paulo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera.

El delantero uruguayo, que según informan medios argentinos estuvo con fiebre horas antes del encuentro, anotó otro gol importante con la camiseta del Xeneize en un encuentro en el que Boca Juniors fue superado por su rival en el primer tiempo y en el que no se sintió cómodo, pero que tras el tanto en la segunda etapa fue mejor.

"Nos hicimos carga y en el segundo tiempo estuvimos a la altura. Este resultado es positivo de cara a lo que viene", aseguró la Bestia Merentiel. "Seremos once contra once allá en el Morumbí, saldremos a dar batalla y tratar de aguantar este resultado; si se puede hacer un gol más, bienvenido sea. Vamos a ir a competir", agregó.

El gol de Miguel Merentiel ante Sao Paulo

La jugada comenzó desde el sector derecho pegado a la línea lateral y a la altura de la mitad de la cancha, cuando el juvenil Leonel Flores jugó hacia el medio con Leandro Paredes y este dejó correr la pelota entre sus piernas, engañando a sus rivales, y para que Santiago Ascacibar reciba solo el círculo central.

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Ascacibar condujo hacia el arco, jugó hacia la izquierda para la llegada del lateral izquierdo Lautaro Blanco quién colocó el centro raso para la aparición de Miguel Merentiel en el área chica. El uruguayo en un movimiento controló con el taco, el golero contuvo su primer remate pero en el rebote la mando al fondo de la red para el 1-0.

Miguel Merentiel celebrando su gol ante Sao Paulo

Miguel Merentiel celebrando su gol ante Sao Paulo

La revancha se jugará el martes próximo en Sao Paulo, en el Morumbí, y el ganador de la serie se cruzará en semifinales con el vencedor de la que juegan Independiente Santa Fe y el Vasco da Gama, que igualaron sin goles en Bogotá más temprano en su partido de ida.

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