Miguel Merentiel, reservado por Forlán en Uruguay, le dio el triunfo a Boca Juniors en la Copa Sudamericana

Miguel Merentiel, quién integra la lista de reservados por Diego Forlán en la selección uruguaya, se vistió de héroe y le dio el triunfo 1-0 a Boca Juniors frente a Sao Paulo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera.

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El delantero uruguayo, que según informan medios argentinos estuvo con fiebre horas antes del encuentro, anotó otro gol importante con la camiseta del Xeneize en un encuentro en el que Boca Juniors fue superado por su rival en el primer tiempo y en el que no se sintió cómodo, pero que tras el tanto en la segunda etapa fue mejor.

"Nos hicimos carga y en el segundo tiempo estuvimos a la altura. Este resultado es positivo de cara a lo que viene", aseguró la Bestia Merentiel. "Seremos once contra once allá en el Morumbí, saldremos a dar batalla y tratar de aguantar este resultado; si se puede hacer un gol más, bienvenido sea. Vamos a ir a competir", agregó.

El gol de Miguel Merentiel ante Sao Paulo La jugada comenzó desde el sector derecho pegado a la línea lateral y a la altura de la mitad de la cancha, cuando el juvenil Leonel Flores jugó hacia el medio con Leandro Paredes y este dejó correr la pelota entre sus piernas, engañando a sus rivales, y para que Santiago Ascacibar reciba solo el círculo central.