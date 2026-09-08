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El error del ex Peñarol Gastón Togni que le costó a Platense un gol contra Fluminense por Copa Libertadores y la reacción de Martín Palermo

Mirá la displicente incidencia que protagonizó Gastón Togni y que le costó a Platense tomar su primer gol en la visita a Fluminense en Maracaná

8 de septiembre de 2026 21:44 hs
Martín Palermo y Gastón Togni&nbsp;

Martín Palermo y Gastón Togni 

El extremo argentino Gastón Togni, quien jugó el primer semestre del año en Peñarol, fue protagonista este martes de un error que perjudicó a Platense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Calamar, que clasificó segundo en el grupo que integró Peñarol, que terminó último, visitó a Fluminense en el Maracaná y perdió 2-0.

El primer gol llegó a los 20 minutos de juego cuando Togni retrocedió por banda con seis jugadores de su equipo por delante de la línea de la pelota y que esperaban un centro.

Ahí intentó un displicente enganche con el que fue fácil presa de la presión rival.

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Luego, en un par de toques, Fluminense lanzó una feroz transición que terminó en gol de Nonato.

Además del error de Togni, Platense quedó muy mal parado en defensa y sin balance colectivo alguno.

En la pausa de hidratación que se realizó pocos minutos después, el entrenador de Platense, Martín Palermo, encaró a Togni y le dijo: "El centro no podemos descuidar, ya está, pasó el error, ya está, pero no podemos descuidar en esa pelota".

Con un posterior gol de Hulk, Fluminense terminó ganando 2-0 y sacó una buena renta para la revancha.

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