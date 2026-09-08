El error del ex Peñarol Gastón Togni que le costó a Platense un gol contra Fluminense por Copa Libertadores y la reacción de Martín Palermo

El extremo argentino Gastón Togni, quien jugó el primer semestre del año en Peñarol, fue protagonista este martes de un error que perjudicó a Platense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El Calamar, que clasificó segundo en el grupo que integró Peñarol, que terminó último, visitó a Fluminense en el Maracaná y perdió 2-0.
El primer gol llegó a los 20 minutos de juego cuando Togni retrocedió por banda con seis jugadores de su equipo por delante de la línea de la pelota y que esperaban un centro.
Ahí intentó un displicente enganche con el que fue fácil presa de la presión rival.
Luego, en un par de toques, Fluminense lanzó una feroz transición que terminó en gol de Nonato.
Además del error de Togni, Platense quedó muy mal parado en defensa y sin balance colectivo alguno.
En la pausa de hidratación que se realizó pocos minutos después, el entrenador de Platense, Martín Palermo, encaró a Togni y le dijo: "El centro no podemos descuidar, ya está, pasó el error, ya está, pero no podemos descuidar en esa pelota".
Con un posterior gol de Hulk, Fluminense terminó ganando 2-0 y sacó una buena renta para la revancha.