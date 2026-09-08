Se confirmó que Wanderers y Nacional jugarán en el Parque Viera este sábado por la sexta fecha del Torneo Clausura

Se confirmó este martes que Wanderers y Nacional jugarán en el Parque Alfredo Víctor Viera este sábado a la hora 16.30, en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

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Si bien la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya tenía fijado el encuentro en ese escenario, Wanderers presentó un informe en conjunto con la Comisión de Seguridad para lograr la confirmación del escenario o el cambio de cancha.

Los bohemios formularon el planteo en la reunión de seguridad que se llevó a cabo este martes en la AUF porque este viernes se inaugura la Expro Rural Prado y por esa razón se le clausuran el uso de puertas de emergencia para el día del partido.

Cabe recordar que según el calendario original, este partido se iba a jugar la semana pasada, pero hubo un aplazamiento de siete días por el paro decretado por la Mutual tras los incidentes entre Rentistas y Cerrito en un partido de Segunda División Profesional.

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Sin embargo, no hubo impedimento alguno para que los bohemios fijen su escenario.

Lo único que no podrán hacer es utilizar la tribuna alta de la Obdulio Varela, por lo que el aforo para los hinchas tricolores será reducido.

Se espera que el bohemio fije ahora los precios de las entradas.

Wanderers manejaba como alternativa el Silvestre Landoni de Durazno, pero Nacional nunca le dio una respuesta sobre la posibilidad de ir a ese escenario.

Los bohemios fueron a la AUF pensando que la Mesa Ejecutiva iba a cambiar el recinto y fijarlo en el Estadio Centenario, cosa que no ocurrió.