La vuelta de Pablo Álvarez a Nacional: el tiempo por el que firmó como nuevo gerente deportivo, el voto en contra que tuvo y quién lo asistirá en sus comienzos

Luego de ser el elegido en la reunión de directiva de este lunes, Nacional llegó a un acuerdo con Pablo Álvarez y fue presentado horas después como nuevo gerente deportivo, ocupando el cargo que había quedado vacante por la renuncia de Sebastián Eguren.

Como informó Referí, el exjugador de 41 años formado en Nacional fue el más votado luego de que el presidente Ricardo Vairo, y la adscripta de Presidencia, Maggie Giuria, entrevistaran a cinco candidatos para el puesto.

Este lunes Vairo presentó en directiva el informe de las entrevistas y propuso a Álvarez como su candidato al cargo.

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Tras elegirlo en votación, los tricolores cerraron el acuerdo con su exfutbolista, quien actualmente se desempeñaba como gerente deportivo de Boston River, club que lo había autorizado a negociar con los albos desde que su nombre comenzó a sonar y que no tuvo impedimentos para su partida al entender que era un salto profesional en su carrera.

La votación con un directivo en contra

Tras las entrevistas y presentar los correspondientes informes con distintas calificaciones en base a distintos ítems de cada candidato, Álvarez fue el elegido con mayoría de votos de los dirigentes.

Solo uno no lo voto: Federico Britos, directivo del oficialismo, quien fue partidario de que el cargo fuera para Enríquez, quien ya trabajo en el club.

Vínculo por tres años y las tareas

En su anuncio oficial, Nacional comunicó que Pablo Álvarez regresa al club con un contrato por tres años, por lo que, de cumplirse, superara al actual gobierno de Ricardo Vairo, que cierra a fines de 2027, y seguirá con la próxima administración.

“Álvarez llega por tres años tras su experiencia al frente de la gestión deportiva de Boston River, función que asumió luego de finalizar su carrera como futbolista. Durante su etapa en ese cargo, participó de un proceso de crecimiento deportivo que incluyó las clasificaciones a la CONMEBOL Libertadores de 2023 y 2025”, destacaron.

Pablo Álvarez, de Boston River Diego Battiste

Además, Nacional explicó las tareas que realizó en el sastre y que serán similares a las que tendrá en el club: “Su trabajo abarcó la organización del área deportiva, la conformación de los planteles y el desarrollo de un proyecto con continuidad”.

El nuevo gerente deportivo llegará para el cierre de la actual temporada, con los últimos tres meses y en un ciclo ya en curso, pero con el gran objetivo de comenzar a trabajar de cara al próximo año, con un rol clave también a la hora de elegir jugadores en el período de pases, altas y bajas, y entrenadores en caso de que sea necesario.

Debutó con Daniel Carreño

Los tricolores también recordaron el paso de Álvarez con sus comienzos en las formativas hasta el debut en Primera de la mando de Daniel Carreño, actual DT que regresó a la institución hace semanas, con el que coincidirá nuevamente y trabajará mano a mano.

La foto del Instagram de Pablo Álvarez en la Copa Libertadores 2007, año en el que debutó de la mano de Daniel Carreño

“Debutó en el primer equipo en 2007 y defendió la camiseta tricolor en dos etapas, la segunda entre 2012 y 2015, con un total de 115 partidos disputados. Como futbolista del Club, integró los planteles campeones uruguayos de las temporadas 2011/2012 y 2014/2015. También conquistó la Liguilla 2007 y el Torneo Apertura 2014, en un recorrido que forma parte de su historia con Nacional”, destacaron los albos.

“Ahora inicia una nueva etapa en la institución, desde la gestión deportiva, con la experiencia adquirida en esa función y el conocimiento del Club en el que se formó. Le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad”, señalaron.

Pablo Álvarez

Asume con nuevo asistente

En su nuevo cargo y en estos primeros meses, Álvarez tendrá como asistente en el área deportiva a Nicolás Rosetti, delegado que ya trabajaba en el club y que colaborará con él en cuestiones administrativas.

Cabe recordar que tras la salida de Eguren estuvo acompañada por la renuncia de Martín Ligüera, quien era el secretario deportivo y trabajaba a su par.

Tras cerrar su ciclo en Boston River en estos días, Álvarez comenzará su ciclo en Nacional el próximo lunes, cuando vaya a la reunión de directiva para asumir en el cargo y tener la presentación oficial, y el día martes volverá a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para ponerse el buzo de gerente deportivo y trabajar junto al plantel principal y el cuerpo técnico.