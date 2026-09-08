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La muralla uruguaya de Anfield: Ronald Araujo busca consagrarse en Liverpool ante Atlético de Madrid en el debut en la Champions League

El zaguero de la selección celeste volverá a ser titular en el conjunto que dirige Andoni Iraola, ahora, por el primer encuentro del máximo torneo europeo de clubes

8 de septiembre de 2026 13:04 hs
Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

El ansiado estreno de la Champions League reserva un choque de gigantes en Anfield Road: Liverpool recibe este miércoles a Atlético de Madrid a la hora 16 en la jornada inaugural de la fase de liga. Sin embargo, la gran expectativa alrededor del conjunto de la ciudad del Mersey pasa por la consolidación de Ronald Araujo en la titularidad.

Portales como Empire of the Kop destacan el notable cambio de percepción en el entorno inglés: "Araujo aportó una presencia física imparable, contundencia aérea y un despliegue defensivo que devolvió la solidez al costado derecho del equipo".

Un partidazo por la Champions League

Tras ganar 9 de sus 10 duelos en la última jornada local, los medios británicos ya especulan con que Liverpool intente ejecutar la opción de compra definitiva de Ronald Araujo desde Barcelona.

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Para el cruce de este miércoles, las previas ubican nuevamente al uruguayo dentro del once estelar para contener el juego exterior del equipo de Diego Simeone.

Araujo ofrece exactamente el perfil táctico que Anfield exige para noches de máxima intensidad: un zaguero expeditivo, fuerte en el uno contra uno y capaz de liderar el orden sin la pelota.

Frente a un Atlético de Madrid golpeado tras su reciente caída por LaLiga de España, el jugador de la selección uruguaya afronta la oportunidad ideal para graduarse como un cacique indiscutido en la élite del fútbol europeo.

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