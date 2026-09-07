Diego Aguirre a Referí: "Me guardo la autocrítica de la derrota del clásico ante Nacional; quedé golpeado y no quiero hablar de algo que me hace mal"

Peñarol tiene un partido de menos jugado, tuvo un año muy malo en lo deportivo, pero sin embargo, pese a todo, continúa liderando la Tabla Anual. Eso muestra, entre otras cosas, la enorme irregularidad que existe en el fútbol uruguayo actual, en el que cualquier equipo puede ganarle a otro. Diego Aguirre, el técnico aurinegro, lo tiene muy claro y dialogó con Referí sobre la actualidad, el clásico perdido, las lesiones, las discusiones de los dirigentes y la posibilidad de que el club pueda perder un punto por los incidentes en el Estadio Campeón del Siglo tras la derrota ante Nacional por el Torneo Clausura.

Debe estar conforme con haber conseguido un triunfo vital ante Danubio el pasado sábado, en un momento crucial ya que venían de perder el clásico ante Nacional.

Precisábamos recuperarnos y era totalmente necesario ganar. Si ganábamos 1-0 me daba igual. El partido después fue favorable, pero son circunstancias.

Resultó importante para él y para el grupo que Matías Arezo volviera al gol.

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Con sus dos goles a Danubio, Matías Arezo se acerca a los 50 a Peñarol, y alcanzó a Darío Silva y quedó a tiro de un histórico futbolista del club

Es importante que haya vuelto al gol, porque hay que apoyarlo en un momento complicado, como a veces les pasa a los goleadores. Estaba con un poco de falta de confianza y espero que estos dos goles lo hayan revitalizado de cara al futuro. Espero que hayan sido importantes. Era trascendente para el equipo y para él. Le transmitimos confianza previa para alivianarlo y quitarle peso, porque se sentía responsable.

¿Qué autocrítica hace de la derrota del clásico ante Nacional?

(Piensa). Prefiero guardármela y no hablar de ese tema. Me lo guardo para mí.

¿Por qué?

Quedé golpeado porque era un partido clave para nosotros en el campeonato y no jugamos a nada. No colmó las expectativas de nadie. Fue una tarde muy mala. Prefiero no explayarme en algo que me hace mal.

Diego Aguirre en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

¿Tuvo una charla especial con todo el plantel luego de la derrota?

Sí, tuvimos una charla importante después con todos los jugadores y en diferentes momentos porque me parecía que había que hacerlo y no necesariamente en grupo.

¿Lo hizo usted o prefirió que hablara el capitán Maximiliano Olivera?

Yo soy quien llevo las voz cantante en este tipo de charlas.

¿Y cree que les llegó a los jugadores?

Espero que sí, porque me oyeron por separado y todos atentamente. Tienen claro lo que pasó.

De 31 clásicos que dirigió como técnico ante Nacional, ganó siete, empató 12 y perdió 12. ¿Le preocupan los números negativos que tiene?

No sé, la verdad es que no le doy mucha bola. Este año nos tocó ganar la Supercopa Uruguaya, ganar afuera (en el Gran Parque Central) y perder en casa (en el Estadio Campeón del Siglo).

Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

¿Qué reflexión hace de los incidentes ocurridos tras el clásico que perdió Peñarol ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo?

Fue todo una locura. Vamos por otro lado, no nos metemos en eso para nada. No tengo información, sé lo mismo que vos. Repruebo lo que pasó, ¡obviamente! ¿Quién no lo reprueba? Ojalá que sea todo en paz cuanto antes.

¿Le preocupa que le quiten un punto a Peñarol por este tema?

No, porque pienso que no nos van a sacar ningún punto.

Previo al Mundial 2026, y quitando la Supercopa Uruguaya, Peñarol tuvo un nivel muy pobre, con un muy mal Torneo Apertura y quedando fuera de las copas internacionales. Luego de la Copa del Mundo, repuntó futbolísticamente y ahora parece haber vuelto a bajar su nivel. ¿Qué conclusiones saca de esto?

Parecemos una montaña rusa; empezamos bien el año, bajamos mucho, tras el Mundial mejoramos, y ahora no me da ni para decir “che, qué bien jugamos contra Danubio”, no lo tomo como una medida. Capaz que ganábamos 7-0, pero eso no te significa absolutamente nada. Hay que esperar algunos partidos para ver cómo estamos. Pasamos de lo muy malo de una semana como en el clásico a lo muy bueno del otro día. Por eso quiero esperar que pasen más partidos para ver cómo estamos. El futbol es tan cambiante y emocional que no sé. La realidad por la que se va a analizar más todo esto, va a ser cuando termine el año.

Matías Arezo y Diego Aguirre Foto: Gastón Britos/Focouy

¿Qué equipos ve que juegan bien en el fútbol uruguayo actual?

Con todas las dificultades que tuvimos en Peñarol, -y mirá que fueron un montón, no recuerdo un año con tantas-, desde lesiones, momentos malos, aún así estamos primeros en la Tabla Anual. Si agarramos un poco de regularidad, somos los candidatos a ganar el campeonato. Hay muchos equipos muy buenos. Cerro, por ejemplo, para salir de los obvios, Montevideo City Torque, Liverpool y Deportivo Maldonado. Este campeonato es un huevo, está todo muy irregular.

Usted mismo hablaba de los lesionados que tuvo y tiene en el año. ¿Le preocupa esa situación?

Todo me preocupa hubo circunstancias fuera de lo normal y las razones pueden ser múltiples. No nos quitamos la responsabilidad, pero hay un montón de factores. Fue un año muy jodido. Está volviendo Nahuel Herrera que no ligó nada en el año: pasó de la operación del hombro a volver y que un compañero lo pisara sin querer en una práctica para que se lesionara el pie. Ya está entrenando, y no va a estar para este partido ante Albion del domingo, pero sí para el otro. Es un refuerzo impresionante. A su vez, hoy (este lunes por la tarde) entrena con el grupo Jesús Trindade luego de mucho tiempo.

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, reacciona en el partido ante Independiente Santa Fe Foto: EFE

¿Qué puede decir del secreto que mantienen en Peñarol con las lesiones y que incluso a veces se miente cuando se habla de las mismas?

Se ha informado mal de parte del club y no sé por qué. A veces protegemos y no damos datos para que los demás no sepan qué tienen, son como picardías.

Pero una cosa es una picardía y otra informar mal, como usted dijo.

Minimizamos un poco el tema de las lesiones para no generar una psicosis que le suma eso. Es un tema que me preocupa cero. Puede ser que se comunica mal. Es para proteger hacia adentro más que nada.

Parecería que son todas malas noticias, pero también debe haber alguna buena.

Fue muy importante la llegada de (Germán) Pezzella, un campeón del mundo, y va a sumar al grupo desde todo punto de vista. Tiene historia ganadora y mucho para aportar y es una grata sorpresa.

Diego Aguirre Foto: Felipe Mereola / FocoUy

¿Qué le parece el nuevo formato de la Copa AUF Uruguay?

No tengo nada para decir, porque me parece bien que le den un premio al ganador, le da más seriedad. Pero todavía cuesta que los equipos pongan a los titulares. Cuando estás más cerca de la definición, le das más importancia. Cambió para bien que al campeón le den un lugar en la Copa Libertadores.

¿Le preocupa que este es un año electoral en Peñarol y los dardos que a veces se tiran los propios dirigentes?

Es lamentable, pero estoy por fuera. No estoy de acuerdo, pero no estoy involucrado. Cero. No es parte de mi día a día.

Pero hace un par de años usted mismo reunió a todos los dirigentes en su propia casa para hablarles y que hubiera más unión, y todo resultó bien.

Aquella vez los reuní, pero ya hace dos años y medio y todo salió bien porque también los resultados acompañaron un montón. Ahora aparecen los intereses políticos.