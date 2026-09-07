Real Madrid vs Inter de Milán: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por el debut de la Champions League

El partido entre Real Madrid de Federico Valverde e Inter de Milán por la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027 se disputará el próximo martes 8 de setiembre a las 16:00 horas de Uruguay, y contará con transmisión en vivo a través de ESPN y Disney+.

El encuentro que marca el debut de ambos equipos en la presente edición del máximo torneo continental europeo está programado para el martes 8 de setiembre . El escenario de este enfrentamiento será el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid, España.

El pitazo inicial está fijado para las 21:00 horas de España. Para los espectadores en territorio uruguayo, el partido comenzará exactamente a la hora 16 .

A continuación, el repaso de los horarios para otros países de la región:

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La prensa española se centra en la figura de Federico Valverde y su papel para enfrentar a Inter en el regreso de Real Madrid a la Champions League

Argentina, Brasil y Chile: 16:00 horas.

16:00 horas. Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.

15:00 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 horas.

14:00 horas. México: 13:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Inter de Milán con Federico Valverde?

Al tratarse de una competición internacional regulada por la UEFA, los derechos de televisación para Sudamérica pertenecen a la cadena deportiva internacional. Por lo tanto, el partido se podrá ver en vivo en Uruguay a través de la pantalla de ESPN en los diferentes operadores de cable. Además, el encuentro contará con transmisión online por streaming mediante la plataforma Disney+.

Información de contexto relevante: ¿Cómo llegan los equipos?

El duelo enfrenta a dos de los candidatos más fuertes de la competición, pero ambos llegan con realidades distintas en sus respectivas ligas locales.

El presente de Real Madrid: El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, busca recuperarse tras sufrir su primera derrota de la temporada en LaLiga de España. El equipo cayó 1-0 ante Betis, en un partido donde Kylian Mbappé falló un penal en los minutos de descuento. El equipo español cuenta con varias bajas por lesión y sanción, por lo que la figura del mediocampista uruguayo Federico Valverde se perfila como una pieza clave en el esquema titular para el mediocampo.

El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, busca recuperarse tras sufrir su primera derrota de la temporada en LaLiga de España. El equipo cayó 1-0 ante Betis, en un partido donde Kylian Mbappé falló un penal en los minutos de descuento. El equipo español cuenta con varias bajas por lesión y sanción, por lo que la figura del mediocampista uruguayo Federico Valverde se perfila como una pieza clave en el esquema titular para el mediocampo. El presente de Inter de Milán: El campeón de Italia llega con un impulso anímico importante tras lograr una victoria agónica por 3-2 frente al Napoli en la Serie A. El equipo dirigido por Cristian Chivu logró revertir un 0-2 en contra gracias a un doblete de su capitán, el argentino Lautaro Martínez, y un tanto del francés Marcus Thuram, manteniendo así un paso perfecto en el torneo local.

Este partido corresponde a la primera jornada del nuevo formato de fase de liga de la Champions League, donde cada punto es vital para asegurar uno de los ocho boletos directos a los octavos de final.