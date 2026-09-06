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Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami que ya suma 12 en la temporada de la MLS de Estados Unidos

El delantero uruguayo jugó otro partido en gran nivel y volvió a convertir en un certamen muy competitivo

6 de septiembre de 2026 12:11 hs

El olfato goleador de Luis Suárez volvió a hacer de las suyas en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque el festejo no pudo ser completo. En un electrizante duelo disputado bajo la tormenta del sur de Florida en el NU Stadium, Inter Miami igualó 2-2 ante Atlanta United tras un amargo gol agónico del rival.

El Pistolero frotó la lámpara en el tiempo agregado de la primera mitad (45+1'). Tras recibir una precisa asistencia de Telasco Segovia, definió con una sutileza de cara interna buscando el poste más lejano del arquero, marcando un golazo que puso el 2-1 parcial en favor de los locales.

Sin embargo, sobre el cierre del encuentro (87'), un penal convertido por Breel Embolo privó al conjunto de Florida de llevarse los tres puntos de local.

El presente goleador del Pistolero

A sus 39 años, Luis Suárez sigue registrando números de elite en el fútbol estadounidense con Inter Miami.

El abrazo del gol: Ruglio destacó con un gesto la confianza de Diego Aguirre en Matías Arezo tras la goleada de Peñarol

El gesto que agradecieron los padres de Isaac, un niño con síndrome de Wolf-Hirschhorn: "Tengo un niño muy feliz hoy; Ronald Araujo ¡qué tipazo!"

1) Eficacia en la red: alcanzó los 12 goles en 19 partidos jugados en la temporada 2026 de la MLS, consolidándose como uno de los máximos anotadores del certamen.

2) Influencia directa: además de sus festejos, suma 3 asistencias en el torneo local, promediando una intervención directa de gol por partido.

3) Rendimiento letal: ante Atlanta United registró su único remate al arco del encuentro e igual convirtió, alcanzando una valoración en la cancha de 8.1 puntos.

Luis Suárez acumula más de 40 anotaciones oficiales con la camiseta de Inter Miami desde su llegada, demostrando que su vigencia dentro del área se mantiene intacta.

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