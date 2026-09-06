El insólito cruce que se dio en Brasil: el pechazo de un árbitro a Agustín Canobbio del que hablan diarios de España y Portugal; mirá el video

El fútbol brasileño volvió a ser escenario de un momento insólito y de alta tensión que traspasó fronteras. Durante el transcurso del encuentro, el atacante uruguayo Agustín Canobbio protagonizó un cruce fuera de lo común con el juez principal del cotejo, Davi de Oliveira Lacerda, en el triunfo por 1-0 sobre Vasco Da Gama por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

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En medio de los intensos reclamos y la calentura propia de un partido decisivo, el juez no dudó en responder a las protestas del futbolista con una actitud desafiante.

En lugar de imponer autoridad a través de las tarjetas o la palabra, el árbitro se le plantó cara a cara al uruguayo y le propinó un "pechazo" en pleno campo de juego. La reacción del juez sorprendió tanto a jugadores como a espectadores, desatando una ebullición de reclamos en la cancha.

Guga, futbolista de Fluminense, critica la actuación arbitral de Davi de Oliveira Lacerda en el triunfo de Fluminense 1-0 sobre Vasco Da Gama: " La actitud que tuvo con Canobbio es totalmente ajena a lo que imaginamos en el fútbol. Tiene que ser castigado por eso".

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La tensión escaló a tal punto que el experimentado delantero Hulk tuvo que intervenir de inmediato para interponerse entre el árbitro y el uruguayo Agustín Canobbio, buscando calmar los ánimos y evitar que el incidente pasara a mayores.

Al término del primer tiempo, las quejas hacia el arbitraje por esta inusual conducta no se hicieron esperar.

El hecho no tardó en volverse viral en redes sociales y resonó con fuerza en la prensa internacional.

El diario deportivo A Bola de Portugal, levantó lo que escribió el diario AS de Madrid sobre lo ocurrido entre el árbitro y Agustín Canobbio

En España, el prestigioso portal del diario AS de Madrid se hizo eco del insólito episodio titulando categóricamente: "Lo nunca visto: un árbitro se encara con Canobbio y Hulk tiene que separarlos". , algo que fue levantado por el diario deportivo portugués A Bola.

Un episodio insólito que abre nuevamente el debate sobre los límites de los jueces en el terreno de juego.