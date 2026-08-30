Christian Oliva anotó su primer gol con el Santos para ganarle el clásico a Corinthians por el Brasileirao, y Agustín Canobbio marcó por primera vez tras el Mundial 2026

El centrocampista uruguayo Christian Oliva anotó su primer gol con la camiseta del Santos este sábado, con el que le dio la victoria por 1-0 al equipo de Neymar en el clásico contra el Corinthians por el Brasileirao.

Oliva puso el único tanto del partido a los 33 minutos . Neymar lanzó un tiro libre cerca de la medialuna que impactó en el palo, y en el rebote apareció el uruguayo , que puso de volea el 1-0.

El volante uruguayo de 30 años gritó su primer gol con la camiseta santista desde que llegó al club en febrero, proveniente de Nacional . Lleva disputados 30 partidos , 17 de ellos por el Brasileirao, en los que además aportó dos asistencias .

Con su victoria clásica el Santos trepó al puesto 14 de la liga brasileña , en la que acumula 29 puntos en 24 partidos . Está a una unidad de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana (a la que pasan los equipos del puesto 6 al 11 del torneo), pero también tiene solo cuatro puntos más que el Vasco da Gama , último equipo en la zona de descenso.

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Christian Oliva decidiu o Clássico Alvinegro e lançou o Santos para a vitória



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Agustín Canobbio anotó su primer gol con el Fluminense tras el Mundial 2026

El extremo de la selección uruguaya Agustín Canobbio también anotó un gol en el Brasileirao este domingo, en el empate 3-3 de su equipo el Fluminense contra el Athletico Paranaense.

El uruguayo fue el encargado de anotar el 2-2 a los 64 minutos de juego, cuando bajó un rebote alto que cayó en medio del área con una volea débil que sorprendió al golero Santos, que con su floja respuesta facilitó el gol.

Canobbio anotó su séptimo gol con la camiseta de Fluminense en este 2026, en el que lleva disputados 37 partidos. Este es el primero que convierte tras jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya, torneo en el que disputó los tres partidos y convirtió un gol.

Fluminense está cuarto en el Brasileirao con 42 puntos, a 10 del puntero Palmeiras y tres por debajo del Paranaense, que con el empate mantuvo su puesto en la tabla.