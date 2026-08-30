Más allá del miedo escénico de Peñarol, Daniel Carreño le ganó un clásico histórico a Diego Aguirre con Nacional

Histórico. Así fue el triunfo de Nacional ante Peñarol que lo comenzó ganando desde antes de llegar al Estadio Campeón del Siglo. Lo ganó en los entrenamientos con Daniel Carreño, quien hace 12 días que se hizo cargo de este plantel y que fue el gran ganador del clásico .

No fue un ballet tricolor, no fue fútbol químicamente puro, pero expuso a su rival dirigido por Diego Aguirre desde hace dos años, porque lo hizo jugar al juego que los tricolores querían. Dejaron trasladar a Lucas Ferreira con la pelota en la salida y nadie lo presionaba. Así llegaban pases largos que no tenían destino alguno.

Nacional minimizó a Peñarol, con la estrategia 4-1-4-1 y eso que a los 10 minutos se lesionó su futbolista estrella como Maximiliano Gómez, y debió salir de la cancha. Ingresó Maximiliano Silvera, buscado de entrada con empujones por parte de varios rivales -quienes habían sido compañeros hasta hace ocho meses-, y terminó redondeando un clásico más que aceptable con todo el estadio encima.

Obviamente que el elogio hacia Daniel Carreño, - que heredó a futbolistas de cinco técnicos distintos y con esa mezcolanza, como informó Referí-, es la crítica a su par, Diego Aguirre. Su equipo, sin brillar, supo manejar los tiempos del clásico, en su regreso a esta clase de compromisos de alto nivel emocional.

Daniel Carreño en la cancha del Campeón del Siglo, con los suplentes de Nacional celebrando el 1-0 contra Peñarol detrás

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El plan a Nacional le salió perfecto. Tuvo pocas chances y la gran oportunidad con la que contó, fue muy bien aprovechada, con un golazo de factura técnica espectacular de Francisco Calvo, nada menos que en su debut clásico, con un taco notable.

Defendió con orden con el oficio de Sebastián Coates y el propio costarricenses, no dejó jugar a Matías Arezo y a Abel Hernández que solo tuvo una increíble que se perdió en el primer tiempo.

Por si le faltaba algo a lo de histórico, porque es la primera vez que Nacional ganó jugando como visitante ante público exclusivamente de Peñarol, como ocurrió en el Torneo Apertura, pero al revés con los carboneros en el Gran Parque Central, y entonces volvió a ganar en el Estadio Campeón del Siglo después de cinco años.

Daniel Carreño en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Carreño hizo jugar a Gastón Martirena -en su debut clásico- y al juvenil Rodrigo Martínez como volantes por afuera. No solo desbordaron, sobre todo el primero, sino que colaboraron muchísimo en la marca. No tuvo empacho en sacar a Bruno Zuculini y dejarlo en el banco de suplentes y colocó a Santiago Silva. Hizo lo mismo con Agustín Rogel, dándole la chance a Tomás Viera. Y ganó todo a lo que apostó.

Y Luciano Boggio. Tremendo. Espectacular clásico. No solo dio la asistencia para el golazo de Calvo que definió el clásico, sino que fue un pistón en el medio de la cancha con un ida y vuelta como se necesita en esta clase de encuentros.

Diego Aguirre en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

"No estábamos en condiciones de ganarles a fútbol. Los clásicos son emocionales", dijo Daniel Carreño al llegar este domingo a la Ciudad Deportiva Los Céspedes tras la enorme victoria. Clarísimo.

Hizo que su equipo impusiera condiciones ante un rival, que justo es decirlo también, pareció sin rebeldía, sin autoridad ni actitud para afrontar un clásico de estas características.

Fue un triunfo con valor histórico en el peor momento de Nacional de los últimos años. Y ni que hablar en lo anímico.

Más allá del miedo escénico de Peñarol, como contó alguna vez Gabriel García Márquez y Jorge Valdano tomó esa frase para extrapolar al fútbol, Daniel Carreño fue el gran ganador porque encauzó a un equipo que estaba a la deriva en una situación que aún tras esta victoria clásica, sigue muy complicada.