Francisco Calvo luego de anotar el gol de la victoria de Nacional contra Peñarol: "pasaba todos los días por ese estadio y lo visualicé"

El costarricense Francisco Calvo aseguró que visualizó su gol contra Peñarol que le dio la victoria 1-0 a Nacional en el Campeón del Siglo este domingo, por la cuarta fecha del Torneo Clausura , y remarcó que el tricolor ganó "el partido del año".

En una conferencia de prensa realizada en Los Céspedes, a donde Nacional debió partir a los pocos minutos de finalizado el partido , Calvo dijo estar "muy feliz, agradecido con Dios" por el partido que ganó su equipo.

"Le doy mérito al grupo, al cuerpo técnico y a la afición que apoyó en todo momento cuando estábamos tambaleando. Ni en mis mejores sueños soñé con hacer un gol en el clásico, pasaba todos los días por ese estadio y lo visualicé", expresó el defensor tico.

Aunque reconoció que "se escuchan las críticas" que recibe Nacional por su momento deportivo , Calvo enfatizó que el bolso lleva dos partidos seguidos ganados en el Clausura , pero aclaró que no se quiere "agarrar de la euforia" . "Lo necesitábamos, era el partido del año . Es ganar en casa del rival directo. Ahora tenemos que poner los pies sobre la tierra, ya pasó, ahora tenemos que pensar en River y Juventud", continuó.

El uno por uno de Nacional en el clásico ante Peñarol: el golazo de taco de Calvo, el oficio y el alma de Martirena, y la clase y el juego de Boggio

Peñarol 0-1 Nacional: un golazo de Francisco Calvo le dio una victoria inesperada al tricolor en el Campeón del Siglo

En otra respuesta, aseguró que una de las claves para la victoria de este domingo fue el trabajo defensivo: "El equipo estuvo bastante junto, cerramos bastante las líneas, los clásicos no son partidos de tenencia. En el fútbol cuando empezás a ganar duelos individuales es importante. Perdimos duelos pero ganamos un montón, ahí empezamos a destrabar el partido".

Consultado sobre su golazo de taco para ganar el clásico, respondió que le salió "en el momento", de forma "muy natural". También le dio mérito a Luciano Boggio que "rescató esa pelota" al bajársela de cabeza tras el centro de Gastón Martirena.

Por otra parte, Calvo resaltó que "el contagio emocional es importantísimo", y por ello celebraban cada cierre defensivo con Sebastián Coates. Según el zaguero, este contagio empieza desde Daniel Carreño, que entiende "se lo merece también, es un tipo del club, que salió campeón y está feliz de haber vuelto".

"A los ticos nos cuesta hasta el triple, pero es parte de, me ha tocado remarla de atrás, y demostrar desde el lugar que me toque. Estoy muy feliz y me quiero quedar en Nacional el tiempo que me toque", sentenció el costarricense.

Tomás Viera: "La crítica siempre está, me llegan pero trato de no darle bola"

Tomás Viera se abraza con Francisco Calvo tras el final del partido en el Campeón del Siglo Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Otra de las figuras defensivas de Nacional fue Tomás Viera, que en otra conferencia de prensa realizada en Los Céspedes confesó que se enteró que iba a ser titular en el lateral izquierdo contra Peñarol "antes del partido contra Albion".

Además, reconoció que jugó 45 minutos contra el pionero entre semana "para llegar un poco mejor al clásico", luego de varios partidos sin minutos.

Viera afirmó que vivió su primer clásico "con tranquilidad", gracias a su experiencia en clásicos en juveniles, así como a la "confianza" que le dieron el entrenador y el plantel.

El hoy lateral indicó que se enfocó en "defender", y marcó que aunque el equipo trabajó "poco" con Carreño por los pocos días que lleva en el cargo, destacó que el DT "en las charlas te hace llegar la idea que tiene".

Consultado sobre cómo se sintió con las críticas que recibió en el primer semestre, contestó: "La crítica siempre está, me llegan, me entero de todo, pero trato de no darle bola. Tengo un respaldo fenómenal de mi pareja, de mi familia y en el día a día de los compañeros".

Ahora, Viera espera que el equipo siga "por el mismo camino" de la última semana. "Venimos de un primer semestre flojo, pero creo que esto nos va a dar confianza", concluyó.