Diego Aguirre fue consultado si Peñarol estuvo a la altura del clásico que perdió de local contra Nacional y le pasó un claro mensaje a los jugadores

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, se mostró abatido por la derrota contra Nacional y por el pobrísimo desempeño de su equipo en el clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

"Fue un partido muy equilibrado, tuvimos la fatalidad de tomar el gol en contra y no encontramos los caminos para revertir, sabíamos que iba a ser complicado, no encontramos los espacios ni encontramos situaciones, más allá de alguna clara que tuvimos y terminamos perdiendo un partido que duele mucho", declaró el entrenador en conferencia de prensa.

"Fue un partido sin demasiadas situaciones en contra, tomamos el gol y eso nos quitó espacios y no pudimos generar con el rival defendiendo muy cerca de su área. No pudimos mostrar algunas cosas buenas que mostramos en otros partidos. Sabíamos que iba a ser muy difícil, esa variante del gol en contra nos afectó y no pudimos encontrar los caminos para empatar el partido", agregó Aguirre.

Consultado sobre el ingreso del argentino Gonzalo Gelini , extremo argentino que llegó entre semana procedente de Boca Juniors, Aguirre dijo: "Fue una variante para generar con su velocidad a pierna izquierda, por afuera, pero no encontramos profundidad por afuera. Estaba previsto que tuviera minutos, buscamos encontrar más velocidad por fuera con él y con Angulo, pero retiro, después que el rival consiguió la ventaja estaba defendiendo con muchos hombres y le costó a todo el equipo encontrar esas situaciones, más allá de alguna posibilidad aislada que tuvimos".

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"Los resultados a veces se dan y no necesariamente por merecimientos, tras el gol ellos nos quitaron los espacios, pudieron controlar la ventaja y eso fue mérito de ellos", admitió Aguirre.

Sobre el nuevo gol que tomó Peñarol de pelota quieta, el DT de Peñarol afirmó: "Es parte del juego y más allá de que lo trabajamos no podés controlar esas situaciones porque pasan y en general siempre hay alguna cuestión peligrosa en todos los partidos, es parte del juego. Un córner en un partido tranquilo, que estaba controlado, nos sacó un poco del planteo que teníamos, nos pusimos un poco nerviosos y no encontramos los caminos para poder empatar el partido".

Sobre los cambios que introdujo, expresó: "En el sector derecho nos hacían daño, tuvimos inconvenientes y cambiamos para controlar eso porque estábamos sufriendo por ahí y buscar alternativas en ataque. No estábamos conformes con lo que habíamos generado, lo habíamos hablado de cambiar el sistema como una situación más de juego, intentamos mejorar, después las cosas no salieron como queríamos y más allá del sistema de una forma u otra no pudimos encontrar esas situaciones de gol que imaginábamos".

"No podés quedar conforme en estos partidos si no se te da el resultado, buscamos un equipo ofensivo jugando en casa para generar, queríamos ganar el partido y repetimos el equipo que funcionó bien en partidos anteriores, pero hoy no pudimos encontrar la diferencia y espacios para poder marcar", argumentó el DT para encontrar explicaciones.

Sobre Leonel Jaime dijo: "Son partidos muy difíciles y cuesta encontrar espacios al ser rivales muy parejos y está el tema emocional y la presión que hay con los partidos, se hace todo más difícil para encontrar espacios, no pudimos, no es porque controlaron a Jaime, va más allá de eso".

Consultado si a Peñarol le faló "actitud" para jugar el clásico: "Es sensible hablar del tema en mi lugar, no encontramos futbolísticamente las opciones, los jugadores se entregaron, lucharon, es verdad que no lució nada porque en definitiva el resultado es el que marca la realidad. No mucho para decir de eso. Nos sentimos en falta porque imaginábamos otra cosa, la gente apoyó espectacular y no pudimos darles el triunfo que queríamos".

"Nacional defendió bien, pero desde principio del partido hicieron un buen trabajo defensivo, tuvieron sus virtudes, no tengo mucho más para decir de eso", expresó sobre Nacional.

"Con los cambios buscamos profundidad por banda y con Jaime por adentro. La salida de Ferreira fue por su amarilla, por riesgo de una posibilidad de segunda amarilla. Brian (Barboza) entró para armar una línea de cuatro. Buscamos generar más fútbol por dentro con (Eric) Remedi. Las variantes se hacen para cambiar, pero a veces las cosas no se ven en la cancha".

"No hay tiempo, acá el objetivo es ganar el campeonato y para eso hay que recuperarse rápidamente, sufrir la adversidad y ser fuertes porque queda muchísimo por delante, todo el Clausura y llegar al objetivo. Hay que recomponer y que no nos afecte para lo inmediato, hay que mostrar unión y rebeldía para empezar y ganar el próximo partido".

Por último le preguntaron si Peñarol había estado a la "altura" de un clásico y contestó: "No sé si a la altura o no altura. En el gol hubo un error marcado en un partido controlado o al menos que no estábamos teniendo inconvenientes, en la jugada del gol se pierde una marca la primera y la segunda pelota, lo trabajamos y lo hablamos, pero es imposible neutralizarlas porque son parte del fútbol. Te marcaría ese tema puntual como un error".

En la jugada del gol fue Nicolás Fernández quien perdió la marca de Luciano Boggio quien asistió a Francisco Calvo que marcó un gol con antológico taco.