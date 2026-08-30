Daniel Carreño tras la victoria clásica de Nacional contra Peñarol en el Campeón del Siglo: "Esto es un partido a corazón"

El entrenador de Nacional, Daniel Carreño , habló tras la victoria 1-0 de Nacional contra Peñarol en el clásico del Torneo Clausura, disputado en el Campeón del Siglo , y valoró que su equipo ganó un partido "a corazón".

"Esto es un partido a corazón, estos clásicos son así", remarcó Carreño en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro luego de la victoria.

"Cuando me vinieron a buscar a mi casa yo dije que el objetivo era Progreso y Peñarol. Ganamos los dos partidos, cero gol en el arco, objetivo cumplido" , continuó el DT tricolor, que indicó que ahora arranca "otro campeonato" para su cuerpo técnico y para Nacional.

En sus primeros 12 días al mando de Nacional Carreño tuvo tres partidos al frente del equipo, y no perdió ninguno.

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Le ganó a Progreso 1-0 en su debut por la tercera fecha del Clausura, empató 0-0 con Albion entre semana por la Copa AUF Uruguay y ahora venció 1-0 a Peñarol de visitante, logrando la primera victoria del tricolor en el Campeón del Siglo por Liga AUF Uruguaya, y la segunda en su historia.

El entrenador adelantó que este domingo van a "festejar un poquito", pero remarcó que para Nacional "es una obligación" ganar este tipo de partidos.