Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Daniel Carreño tras la victoria clásica de Nacional contra Peñarol en el Campeón del Siglo: "Esto es un partido a corazón"

"Cuando me vinieron a buscar yo dije que el objetivo era Progreso y Peñarol. Ganamos los dos partidos", valoró el entrenador de Nacional

30 de agosto de 2026 17:52 hs
Daniel Carreño en la cancha del Campeón del Siglo, con los suplentes de Nacional celebrando el 1-0 contra Peñarol detrás

Daniel Carreño en la cancha del Campeón del Siglo, con los suplentes de Nacional celebrando el 1-0 contra Peñarol detrás

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El entrenador de Nacional, Daniel Carreño, habló tras la victoria 1-0 de Nacional contra Peñarol en el clásico del Torneo Clausura, disputado en el Campeón del Siglo, y valoró que su equipo ganó un partido "a corazón".

"Esto es un partido a corazón, estos clásicos son así", remarcó Carreño en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro luego de la victoria.

"Cuando me vinieron a buscar a mi casa yo dije que el objetivo era Progreso y Peñarol. Ganamos los dos partidos, cero gol en el arco, objetivo cumplido", continuó el DT tricolor, que indicó que ahora arranca "otro campeonato" para su cuerpo técnico y para Nacional.

En sus primeros 12 días al mando de Nacional Carreño tuvo tres partidos al frente del equipo, y no perdió ninguno.

Peñarol 0-1 Nacional: un golazo de Francisco Calvo le dio una victoria inesperada al tricolor en el Campeón del Siglo

El uno por uno de Nacional en el clásico ante Peñarol: el golazo de taco de Calvo, el oficio y el alma de Martirena, y la clase y el juego de Boggio

Le ganó a Progreso 1-0 en su debut por la tercera fecha del Clausura, empató 0-0 con Albion entre semana por la Copa AUF Uruguay y ahora venció 1-0 a Peñarol de visitante, logrando la primera victoria del tricolor en el Campeón del Siglo por Liga AUF Uruguaya, y la segunda en su historia.

El entrenador adelantó que este domingo van a "festejar un poquito", pero remarcó que para Nacional "es una obligación" ganar este tipo de partidos.

Las más leídas

Peñarol 0-1 Nacional: un golazo de Francisco Calvo le dio una victoria inesperada al tricolor en el Campeón del Siglo

Las duras declaraciones de Darwin Núñez luego de haber anotado sus dos primeros goles en Al-Diriyah y ser elegido el mejor jugador del partido

"Su sueño máximo": Julieta y Lucila, las hijas de Ruben Rada recordaron con profunda emoción a su padre en el Estadio Campeón del Siglo y le agradecieron a Peñarol

Gustavo Poyet está cerca de ser el entrenador de una selección que disputó el reciente Mundial 2026

Temas

Daniel Carreño Nacional Peñarol clásico Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos