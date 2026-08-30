Llamado laboral de Aduanas: ofrece siete puestos con sueldo de más de $60 mil y no exige experiencia previa

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral público para contratar a siete gestores administrativos que desempeñarán tareas en la Dirección Nacional de Aduanas.

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El período de inscripción comenzará este lunes 31 de agosto y finalizará el lunes 28 de setiembre de 2026 .

Los seleccionados recibirán una remuneración mensual de $60.610 nominales , a valores de enero de 2026, por una carga de 40 horas semanales .

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Los puestos tendrán como lugar habitual de trabajo el departamento de Montevideo o el Aeropuerto Internacional de Carrasco , en Canelones.

¿Cuáles son los requisitos del llamado de Aduanas?

Para presentarse al concurso es necesario tener Bachillerato completo de Secundaria o su equivalente en la Dirección General de Educación Técnico Profesional —ex UTU—.

El llamado no exige experiencia laboral previa. Además, los aspirantes deberán cumplir con estos requisitos generales:

Tener 18 años o más al cierre de las postulaciones.

Contar con documento de identidad vigente.

Ser ciudadano natural o legal.

Haber votado en el último acto electoral obligatorio.

Tener Control en Salud —antes denominado carné de salud— vigente al momento de la contratación.

Uno de los siete puestos está reservado para personas que se autodefinan afrodescendientes, de acuerdo con la cuota prevista en la Ley Nº 19.122. Si no puede cubrirse, se recurrirá al orden general de prelación.

Qué formación y experiencia se valorará

Aunque la experiencia no es un requisito excluyente, se valorará haber trabajado durante al menos un año en tareas administrativas o de atención al público, tanto en el ámbito público como privado.

También se tendrán en cuenta cursos o conocimientos acreditados en:

Atención al usuario.

Negociación.

Contabilidad y gestión documental.

Protección de datos personales y seguridad de la información.

Comercio exterior.

Informática y herramientas de Office.

Inglés.

Cuáles serán las tareas

Las personas contratadas deberán atender y orientar a usuarios de forma presencial, telefónica o digital. También tendrán que registrar, clasificar y archivar documentos y datos.

Entre las restantes funciones aparecen la elaboración de informes, actas, memorandos, cartas, listados y planillas; la asistencia en procedimientos administrativos y la actualización de registros informáticos.

Aduanas podrá disponer traslados transitorios por necesidades urgentes del servicio, dentro de un radio máximo de 50 kilómetros desde el lugar habitual de trabajo.

Cómo será el proceso de selección

El concurso incluirá una prueba de oposición, que otorgará hasta 60 puntos; una valoración de méritos y antecedentes, de hasta 25 puntos; y una entrevista personal, de hasta 15 puntos.

Para continuar en el proceso será necesario superar el 60% de la prueba de conocimientos. El puntaje mínimo para aprobar el concurso será de 70 puntos.

La lista de prelación permanecerá vigente durante 18 meses.

Cómo postularse al llamado laboral de Aduanas

Las inscripciones deben realizarse a través del portal Uruguay Concursa. Para postularse, los interesados deberán registrarse como usuarios, completar el formulario correspondiente y verificar que los datos personales y las vías de contacto sean correctos.

Al finalizar el trámite, cada aspirante recibirá un certificado electrónico de postulación con un número de identificación.

El contrato tendrá una duración máxima inicial de un año y podrá prorrogarse hasta completar un período máximo de cuatro años.