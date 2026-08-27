Combustibles: proyecciones muestran suba en nafta y fuerte presión sobre el gasoil; define el gobierno

En las próximas horas, el Poder Ejecutivo definirá las tarifas de los combustibles que regirán desde el martes 1° de setiembre de 2026 , en un contexto de precios internacionales que siguen marcados por la incertidumbre que genera en los mercados la guerra de Medio Oriente .

Las cifras de agosto comparadas con las de julio muestran que los valores de referencia siguieron encareciéndose en nafta y gasoil .

Esta información surge de los datos mensuales que publica la Ursea en su informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) , que toma como referencia la evolución de los valores en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos .

Nafta y gasoil para setiembre: el escenario internacional mantiene la presión sobre los precios

Durante el último mes móvil, que va del 26 de julio al 25 de agosto , el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 —incluyendo agrocombustibles— aumentó 1,5% en comparación con el mes anterior.

En el caso del gasoil común, la suba fue de 14,2%. El diesel de referencia se mantiene en niveles elevados y cercanos a los máximos registrados tras el estallido del conflicto en Medio Oriente.

Las variaciones están en línea con la tendencia adelantada por El Observador este jueves.

Proyecciones de precio en surtidor

Con esos números, si se siguiera la regla del PPI a tapa cerrada, la nafta Súper 95 debería subir aproximadamente $ 0,87 por litro (alrededor de 1%), sobre un precio actual de $ 88,67.

En el caso del gasoil 50-S, el aumento debería ser de unos $ 14,5 por litro (+24,7%) aproximadamente, desde los $ 58,68 vigentes.

La estimación de precio de venta considera el precio de referencia, el factor de estabilización, los impuestos y el supuesto de que el resto de los componentes de la cadena —como fletes y bonificaciones— se mantengan sin cambios (cuya paramétrica de ajuste no es pública).

Estos resultados no implican necesariamente un traslado lineal a los precios al público. La estrategia del gobierno ha sido utilizar los distintos mecanismos disponibles para mitigar el impacto de la volatilidad internacional sobre las tarifas de los combustibles, especialmente ante movimientos bruscos de los precios de referencia.